Exposition : Quel chantier ! 14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse, 13 septembre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Cette exposition temporaire vous ouvre les portes de la plus grande collection d’échantillons issus de l’industrie du textile imprimé grâce à de nombreux outils de médiation : accrochage didactique, immersion numérique et anecdotes étonnantes des acteurs du chantier..

2023-09-13 fin : 2023-12-24 18:00:00. EUR.

14 rue Jean-Jacques Henner

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



This temporary exhibition opens the doors to the world’s largest collection of samples from the printed textile industry, thanks to a range of mediation tools: a didactic display, digital immersion and surprising anecdotes from those involved in the project.

Esta exposición temporal abre las puertas a la mayor colección del mundo de muestras de la industria textil impresa, gracias a una serie de herramientas mediáticas: una muestra didáctica, la inmersión digital y sorprendentes anécdotas de los implicados en el proyecto.

Diese Sonderausstellung öffnet Ihnen die Türen zur größten Sammlung von Mustern aus der bedruckten Textilindustrie mithilfe zahlreicher Vermittlungsinstrumente: didaktische Hängung, digitale Immersion und erstaunliche Anekdoten von den Akteuren der Baustelle.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région