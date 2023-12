Visite guidée de la Gare des Bénédictins 12 boulevard de Fleurus Limoges, 27 janvier 2024, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:30:00

fin : 2024-01-27 16:30:00

Depuis le champ de Juillet, voyagez à travers cette architecture d’exception et découvrez le génie de sa structure et la richesse de ses décors..

EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Limoges Métropole