Visite guidée de la Crypte Saint-Martial 12 boulevard de Fleurus Limoges, 2 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

La crypte Saint-Martial vous réserve un voyage passionnant à travers l’histoire de la ville, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’aux heures de gloire de l’imposante abbaye Saint-Martial, au temps d’Aliénor.

Visite de 1h, inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 15:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Martial crypt takes you on a fascinating journey through the history of the town, from Gallo-Roman times to the glory days of the imposing Saint-Martial Abbey, in the time of Eleanor.

Tour lasts 1 hour, registration and advance payment required at the Tourist Office, by telephone or on our website.

La cripta de Saint-Martial le llevará por un fascinante viaje a través de la historia de la ciudad, desde la época galo-romana hasta los días de gloria de la imponente abadía de Saint-Martial en tiempos de Leonor.

La visita dura 1 hora y debe reservarse y pagarse con antelación en la Oficina de Turismo, por teléfono o en nuestro sitio web.

Die Krypta Saint-Martial bietet Ihnen eine spannende Reise durch die Geschichte der Stadt, von der gallo-römischen Epoche bis hin zu den Glanzzeiten der imposanten Abtei Saint-Martial zur Zeit von Aliénor.

1-stündige Führung, Anmeldung und Bezahlung im Voraus im Office de Tourisme, per Telefon oder auf unserer Website erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Limoges Métropole