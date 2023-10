« L’Académie Réattu » Cours de dessin (à partir de 16 ans) 10 Rue Du Grand Prieuré Arles, 18 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

« L’Académie Réattu »

Cours de dessin (à partir de 16 ans) – tous les samedis du 18 novembre 2023 au 13 avril 2024, de 10h à 12h30, hors vacances scolaires..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 12:30:00. EUR.

10 Rue Du Grand Prieuré Musée Réattu

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« The Réattu Academy

Drawing classes (from age 16) – every Saturday from November 18, 2023 to April 13, 2024, from 10 a.m. to 12:30 p.m., excluding school vacations.

» La Academia Réattu

Clases de dibujo (a partir de 16 años) – todos los sábados del 18 de noviembre de 2023 al 13 de abril de 2024, de 10.00 a 12.30 horas, excepto vacaciones escolares.

» L’Académie Réattu » (Die Réattu-Akademie)

Zeichenkurse (ab 16 Jahren) – jeden Samstag vom 18. November 2023 bis zum 13. April 2024, von 10:00 bis 12:30 Uhr, außerhalb der Schulferien.

