Contes Immoraux – Phia Ménard 1 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair, jeudi 21 mars 2024.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:00:00

fin : 2024-03-21 21:00:00

Depuis 25 ans, Phia Ménard et sa compagnie Non Nova travaillent autour des notions de transformation, d’érosion ou de sublimation des matières ou matériaux naturels (comme la glace, l’eau, la vapeur, le vent) et de leurs implications sur les comportements humains.

Maison Mère est le premier volet de La Trilogie des Contes Immoraux (pour Europe), née de la commande de la documenta 14, quinquennale d’art contemporain de Kassel, autour de la thématique : “Apprendre d’Athènes, pour un Parlement des Corps”. La circassienne et plasticienne Phia Ménard y est aux prises avec une feuille de carton géante, quelques mètres de ruban adhésif et des piques.

D’un geste sûr, elle étale, trace, coupe, assemble, pose, puis recommence jusqu’à l’équation parfaite. Qui est-elle ? Une mortelle ou un mythe ? Construite à mains nues, sa maison en carton a des allures de Parthénon de fortune, abri précaire pour les plus fragiles, ceux-là même que l’Europe laisse à sa marge (les Grecs endettés et sous tutelle) ou refuse d’accueillir dignement (les migrants).

À mi-chemin entre la figure d’Athéna, protectrice de la cité, et celle d’un Sisyphe condamné à toujours remettre son ouvrage sur le métier, Phia Ménard livre une performance saisissante.

En partenariat avec le CCN de Caen, la Comédie de Caen et le Festival Spring.

1 square du théâtre Comédie de Caen, Théâtre d’Hérouville

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



