Concert Gospel Jazz : Kristel Adams 1 rue du 4 février Guebwiller, 14 décembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Un tour du monde en 15 langues avec Kristel Adams (chant), Arnault Frachet (piano), Rossitza Milevska (harpe).Kristel ADAMS a participé à la réalisation de nombreux albums d’artistes (Manu Dibango, Florent Pagny ..).Un passage inoubliable dans The Voice !.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

1 rue du 4 février

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



A world tour in 15 languages with Kristel Adams (vocals), Arnault Frachet (piano), Rossitza Milevska (harp).Kristel ADAMS has participated in the production of numerous artists’ albums (Manu Dibango, Florent Pagny …).An unforgettable appearance on The Voice!

Una gira mundial en 15 idiomas con Kristel Adams (voz), Arnault Frachet (piano), Rossitza Milevska (arpa) Kristel Adams ha participado en la producción de los álbumes de muchos artistas (Manu Dibango, Florent Pagny, etc.) ¡Una aparición inolvidable en The Voice!

Eine Weltreise in 15 Sprachen mit Kristel Adams (Gesang), Arnault Frachet (Klavier), Rossitza Milevska (Harfe).Kristel ADAMS hat an zahlreichen Alben von Künstlern mitgewirkt (Manu Dibango, Florent Pagny ..).Ein unvergesslicher Auftritt in The Voice!

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller