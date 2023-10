L’ENFANT QUI ENTENDAIT LES ÉTOILES 1 Place Dupuy Toulouse, 21 janvier 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Concert en famille.

Il y a ceux que le silence éternel des espaces infinis effraie… Ceux qui rêvent de galaxies lointaines, très lointaines… Et puis il y a ceux qui entendent les étoiles.

Conte musical à partir de 6 ans..

2024-01-21 fin : 2024-01-21 12:00:00. 20 EUR.

1 Place Dupuy HALLE AUX GRAINS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Family concert.

There are those who are frightened by the eternal silence of infinite space? Those who dream of galaxies far, far away? And then there are those who hear the stars.

Musical tale for ages 6 and up.

Concierto en familia.

¿Hay quienes se asustan ante el silencio eterno del espacio infinito? ¿Los que sueñan con galaxias muy, muy lejanas? Y luego están los que oyen las estrellas.

Un cuento musical para mayores de 6 años.

Ein Konzert für die ganze Familie.

Es gibt Menschen, die die ewige Stille der unendlichen Weiten fürchten? Diejenigen, die von fernen, weit entfernten Galaxien träumen? Und dann gibt es noch diejenigen, die die Sterne hören können.

Musikalisches Märchen für Kinder ab 6 Jahren.

