Le Bibliothécaire 1 place de la Tuilerie Munster, 29 février 2024, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Paul-Émile Dumoulin travaille à la Bibliothèque de sa ville depuis 25 ans. Il est sérieux, fier, nerveux et parfois tellement maladroit. Les rayons doivent être impeccables, chaque livre à sa place. Mais attention, lorsque Paul-Emile Dumoulin se met à lire des passages, il entre complètement dans l’histoire et le gout de l’aventure le montre sous un autre jour….

2024-02-29 fin : 2024-02-29 15:30:00. EUR.

1 place de la Tuilerie

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Paul-Émile Dumoulin has been working at his town’s library for 25 years. He’s serious, proud, nervous and sometimes so clumsy. The shelves must be impeccable, every book in its place. But beware: when Paul-Emile Dumoulin starts to read, he becomes part of the story, and the taste for adventure shows him in a different light…

Paul-Émile Dumoulin lleva 25 años trabajando en la biblioteca de su ciudad. Es serio, orgulloso, nervioso y a veces muy torpe. Las estanterías tienen que estar impecables, cada libro en su sitio. Pero cuidado, cuando Paul-Emile Dumoulin empieza a leer algunos pasajes, entra de lleno en la historia y el gusto por la aventura le muestra bajo una luz diferente…

Paul-Émile Dumoulin arbeitet seit 25 Jahren in der Bibliothek seiner Stadt. Er ist ernst, stolz, nervös und manchmal so ungeschickt. Die Regale müssen makellos sein, jedes Buch an seinem Platz. Aber Vorsicht: Wenn Paul-Emile Dumoulin anfängt, Passagen zu lesen, taucht er völlig in die Geschichte ein und der Geschmack des Abenteuers zeigt ihn von einer anderen Seite…

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme de la vallée de Munster