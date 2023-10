Les Séparables 1 place de la Tuilerie Munster, 2 février 2024, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Eux s’aiment, un point c’est tout, et voudraient à jamais rester ensemble.

Peut-on se libérer de ses préjugés et du joug de son éducation? Ne commet-on pas tous des erreurs?

Dans ce Roméo et Juliette contemporain et juvénile, mythe universel et intemporel, on parle d’amour et de racisme, ce cadeau merveilleux et ce fléau ordinaire..

2024-02-02 fin : 2024-02-02 21:30:00. EUR.

1 place de la Tuilerie

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



They love each other and would like to stay together forever.

Can we free ourselves from our prejudices and the yoke of our upbringing? Don’t we all make mistakes?

In this contemporary, youthful Romeo and Juliet, a universal, timeless myth, we talk about love and racism, that wonderful gift and ordinary scourge.

Se aman y les gustaría estar juntos para siempre.

¿Podemos liberarnos de nuestros prejuicios y del yugo de nuestra educación? ¿No cometemos todos errores?

Este Romeo y Julieta contemporáneo y juvenil, un mito universal atemporal, trata del amor y del racismo, un don maravilloso y un azote ordinario.

Sie lieben sich einfach und möchten am liebsten für immer zusammenbleiben.

Kann man sich von seinen Vorurteilen und dem Joch seiner Erziehung befreien? Machen wir nicht alle Fehler?

In diesem zeitgenössischen und jugendlichen Romeo und Julia, einem universellen und zeitlosen Mythos, geht es um Liebe und Rassismus, ein wunderbares Geschenk und eine gewöhnliche Geißel.

