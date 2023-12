Broken back au bbc 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 22 mars 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

Repéré sur les réseaux en 2014 alors qu’il empilait les millions d’écoutes avec sa pop folk lumineuse, le jeune artiste « Electro Pop» originaire de Bretagne Broken Back part alors immédiatement sur les routes à la rencontre de son public.

Les centaines de milliers de fans, les millions de vues commencent à grimper.

Les majors Warner et Sony le repère et le signent. Les choses continuent de s’emballer, le rêve de se tisser..

Repéré sur les réseaux en 2014 alors qu’il empilait les millions d’écoutes avec sa pop folk lumineuse, le jeune artiste « Electro Pop» originaire de Bretagne Broken Back part alors immédiatement sur les routes à la rencontre de son public.

Les centaines de milliers de fans, les millions de vues commencent à grimper.

Les majors Warner et Sony le repère et le signent. Les choses continuent de s’emballer, le rêve de se tisser.

Repéré sur les réseaux en 2014 alors qu’il empilait les millions d’écoutes avec sa pop folk lumineuse, le jeune artiste « Electro Pop» originaire de Bretagne Broken Back part alors immédiatement sur les routes à la rencontre de son public.

Les centaines de milliers de fans, les millions de vues commencent à grimper.

Les majors Warner et Sony le repère et le signent. Les choses continuent de s’emballer, le rêve de se tisser.

.

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Caen la Mer