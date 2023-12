Miles kane one man band: solo tour’24 au bbc 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 16 mars 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

Suite à la sortie de son génial nouvel album « One Man Band » plus tôt cette année et après trois dates exceptionnelles avec Arctic Monkeys la semaine dernière, Miles Kane a annoncé une tournée européenne en tête d’affiche en solo au printemps 2024.

Cette tournée, qui débutera à Lisbonne le 1er mars, verra Miles Kane présenter sur scène un concert en solo, équipé de sa guitare électrique, lors de 26 dates à travers 8 pays..

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Caen la Mer