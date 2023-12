Aliocha schneider au bbc 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 14 mars 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:00:00

fin : 2024-03-14

OFFRE pour les ABONNÉ.ES SM4C : 1 place achetée = 1 place offerte → pour récupérer la place offerte : contactez le BBC par mail billetterie@bigbandcafe.com

Comédien, auteur, compositeur, interprète, l’ultra talentueux Aliocha Schneider présentera cette année sur scène son troisième album (le premier en français). Des chansons aux accents de pop anglo-saxonne, sur l’amour, la relation à distance et les désirs. Un album chaud, écrit et composé à Athènes pendant le tournage de la série « Salade Grecque ».

Découvrez le charme d’Aliocha Schneider sur scène en tournée au Québec et dans toute la France, avec notamment deux dates à Paris : à la Cigale (complet) et sur la scène mythique de l’Olympia le 05 décembre 2024.

.

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



