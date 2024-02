Chaque mois, Unidivers vous dévoile une sélection de sorties et d’évènements qui marquent l’actualité musicale des semaines passées et celles à venir. Au programme : un ou deux albums ou EPs, un livre et un concert. Sélection que Pierre Kergus présente dans les lignes qui suivent.

En cette fin février, l’actualité culturelle et musicale a encore une fois tenu ses promesses, affichant une diversité toujours aussi enthousiasmante: voguant entre tradition et modernité, elle se présente parfois comme le reflet d’un monde actuel toujours aussi mouvementé, parfois difficile à appréhender de façon sereine. Un aspect que vient illustrer une fois de plus la présente sélection, à retrouver dans les lignes ci-dessous…