Depuis plus de dix ans Matthieu Thibault mène de front plusieurs activités guidées par ses affinités artistiques. Aujourd’hui professeur d’éducation musicale au collège, il est également connu comme auteur-compositeur-interprète au sein du duo The Snobs, qu’il a formé en 2003. En parallèle à ces deux activités, il a également suivi un parcours de recherche musicologique et réalisé deux mémoires, dont les contenus ont été édités en 2011 et 2013. Après deux ouvrages autour de la carrière de Sonic Youth et David Bowie, il nous dévoile aujourd’hui son nouveau livre consacré au groupe Radiohead, paru le 16 février dernier aux éditions Le Mot Et Le Reste.

Depuis son enfance, Matthieu Thibault est passionné par la musique et les « créateurs de son ». À la maison, le jeune mélomane forme son éducation musicale grâce à la collection de disques de son frère, au son des Beatles, Pink Floyd et King Crimson. S’y ajoutent ensuite les morceaux de l’album Homogenic de Björk et l’opus Dummy de Portishead, le premier qu’il achète lui-même. Au fil du temps, il consolide cette passion pendant ses années collège: une période formatrice où reçoit sa première guitare électrique, puis adopte le pseudonyme de Duck Feeling pour fonder en 2003 le duo The Snobs (toujours actif aujourd’hui), avec son frère aîné Nicolas. Dans le même temps, il poursuit un cursus de guitare classique débuté à l’âge de 7 ans ans en conservatoire et qu’il termine à l’âge de 20 ans.

Désireux d’explorer davantage son domaine de prédilection, Matthieu Thibault engage des études en faculté de musicologie à l’université d’Evry, dont il sort diplômé d’un master de recherche en 2011. À l’issue de ce cursus, le jeune homme contacte des éditeurs pour trouver le moyen d’adapter ses deux mémoires. Il trouve tout d’abord porte ouverte chez la maison Camion Blanc, pour laquelle sort cette même année un premier ouvrage centré autour des trois albums de David Bowie avec Brian Eno. Le second, Bitches Brew ou le jazz psychédélique, est publié en 2013 chez Le Mot Et Le Reste, auprès duquel Matthieu Thibault entame une collaboration fructueuse. La même année, il publie Bowie, l’avant-garde pop, réédité en 2016 après la mort de l’artiste.

Après sa publication d’un parcours discographique autour des albums de Sonic Youth (2015), il se voit offrir l’opportunité par son éditeur de travailler sur le sujet de son choix. Sans hésiter longtemps, il choisit de se consacrer à l’oeuvre de Radiohead, son groupe favori depuis l’adolescence, auquel il voue une passion sans bornes. Après plus de 5 ans de travail, il nous présente aujourd’hui cet ouvrage publié le 16 février dernier aux éditions Le Mot Et Le Reste.

Aux origines de ce livre, se trouve une passion née il y a presque un quart de siècle et qui perdure encore aujourd’hui dans le cœur de Matthieu Thibault. De fait, ce dernier s’est épris de la musique de Radiohead dès le début de sa période collège en 2000. Cette même année, il découvre l’album The Bends (1995), dont le CD lui a été prêté par un camarade de classe. Une expérience d’écoute qui, selon ses propres mots, a littéralement changé sa vie. De fait, c’est à partir de ce moment-là qu’il n’a de cesse de collectionner les albums du groupe, ainsi que les articles de presse sortis à son sujet, développant une obsession qui démontre aujourd’hui toute sa fertilité.

Prolongement quasi logique de cette démarche, il retrace dans ce livre somme la carrière entière de Radiohead, qui défile sur 448 pages. Racontant l’épopée de la formation comme une véritable histoire, cet ouvrage est le fruit d’un long travail de recherche, entamé par l’ancien universitaire en 2017. Et pour cause, il s’appuie non seulement sur la lecture de livres et d’études académiques, mais surtout sur l’analyse de près de 900 articles de presse et d’interviews tous supports consacrées au groupe. Il faut dire que depuis ses débuts, Radiohead s’est consolidé une solide communauté de fans, qui a réalisé un travail quasi pointilleux de documentation, collectant et archivant scrupuleusement le moindre papier et document autour de leur groupe culte. Une « tribu » dont Matthieu Thibault fait lui-même partie, ayant constitué sa propre collection de tous les articles francophones sur le sujet.

Dans sa construction, ce récit s’articule globalement autour d’une approche chronologique, qui nous plonge dans l’aventure du groupe et ses évolutions. L’ensemble se structure ainsi sur une suite de chapitres, chacun racontant la genèse et de l’existence de chaque album successif de Radiohead, ponctué d’un épilogue autour du projet The Smile mené actuellement par Thom Yorke et Jonny Greenwood. Seul le dyptique Kid A (2000)–Amnesiac (2001) fait alors l’objet d’un unique chapitre, tous deux étant issus des mêmes sessions d’enregistrement. À cet égard, plusieurs chansons marquantes du groupe sont abordées au travers d’un paragraphe, voire quelques pages d’analyse selon les cas. Sous ce prisme, la musique et le contenu des paroles sont décryptées en partant toujours des clés de compréhension du geste créateur, données par Thom Yorke et ses acolytes.

Au fil des lignes, se dévoilent les coulisses de la création de chaque opus de Radiohead, décryptés sous le prisme de leur conception, puis de leur promotion et leur existence scénique lors des tournées du groupe. Plus particulièrement, le propos accorde une importance significative à la créativité du quintette lors des sessions de studio, une phase que Matthieu Thibault considère comme la plus intéressante de leur travail. Ce sont effectivement ces mêmes résidences qui ont conféré à chaque œuvre de Radiohead sa singularité, du style apparenté « grunge » des débuts à une écriture plus expérimentale et tournée vers les musiques électroniques, qu’incarnent en outre les albums OK Computer (1997) et Kid A (2000).

Parallèlement à son inclinaison pour l’expérimentation sonore, la musique de Radiohead tire une partie de son charme du songwriting et de la voix si singulière de Thom Yorke. Ce dernier y exprime une sensibilité lyrique et une véritable acuité, qui a progressivement évolué d’une haine de soi à une inquiétude généralisée et portée sur le monde, tant sur le plan social et politique qu’environnemental. Des éléments cruciaux et complémentaires de l’identité artistique du groupe, qui sont chacun rentrés en résonance auprès de nombreux fans et pairs. Près de 40 ans après les débuts du quintette, cet héritage adopte aujourd’hui de nouveaux visages via une nouvelle génération d’artistes, davantage inscrits dans des idiomes rap, rnb contemporain, et soul. On peut notamment citer la Londonienne Arlo Parks et le Californien Frank Ocean, ou encore les rappeurs américains Danny Brown et l’incontournable Kendrick Lamar. Ce dernier réalisa effectivement une interpolation de la chanson « Pyramid Song » pour sa chanson « How Much A Dollar Cost », présente sur son album To Pimp A Butterfly (2015).

En résumé, ce nouvel ouvrage sur Radiohead propose une démarche digne d’intérêt, car située à la lisière entre rigueur musicologique et travail de popularisation. Il promet ainsi au lecteur diverses clés de compréhension des secrets de composition du groupe, que l’on peut découvrir à travers différents degrés de lecture : à défaut de lire cette histoire de façon linéaire, libre à chacun de l’explorer selon l’envie, en sélectionnant des albums, ou plusieurs des chansons répertoriées en fin d’ouvrage. Du reste, cet habile compromis devrait sans doute contribuer à préserver ou raviver l’intérêt autour de ce groupe à la fois familier, singulier et passionnant, en attendant leur hypothétique retour dans les années à venir…

Radiohead, Matthieu Thibault. Editions Le Mot Et Le Reste, collection Musiques, 448 pages, 29 euros. Paru le 16 février 2024.

