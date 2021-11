RENNES. DES MARCHÉS DE NOËL 2021 POUR TOUS LES GOÛTS

Rennes continue à proposer pour la fête de Noël différents marchés, plus ou moins de bon goût et plus ou moins alternatifs. Nul doute que la liste suivante répondra aux attentes de tous. Et, vous quel marché de Noël aura votre préférence ? Peut-être un peu de tous…

Le marché de Noël du mail François-Mitterand

Ce marché de Noël accueille les visiteurs sur la partie est du mail François-Mitterrand. Dans une ambiance chaleureuse, articles de fête, confiseries et autres gourmandises seront proposés dans de petits chalets en bois. L’occasion de dénicher le cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année, de se promener ou de faire un tour de grande roue.

Pratique

Marché de Noël avec 49 chalets et une grande roue organisé par la SAS RT

Mail François-Mitterrand

Du vendredi 26 novembre au vendredi 31 décembre 2021. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10 h 30 à 20 h

Vendredi et samedi de 10 h 30 à 22 h

Le marché bio & gourmand du Mail s’anime pendant les fêtes

Des artisans et des groupes de musique rejoindront les commerçants pour proposer des animations festives chaque semaine.

Tous les mercredis, du 17 novembre au 29 décembre, de 15 h à 20 h.

Pendant la période des fêtes, le marché est déplacé à l’arrière de la grande roue.

Le marché de Noël des créateurs

Le Marché de Noël des créateurs est organisé par l’association Renn’arts qui promeut et met en valeur le travail des artistes et des artisans. Le marché regroupera 45 créateurs du grand ouest qui présenteront leurs créations fait-main, sous un chapiteau chauffé, dans une ambiance conviviale.

Pratique

Place Hoche

Du vendredi 3 au jeudi 23 décembre 2021. Tous les jours de 10 h à 19 h

Les Arts du feu

Marché de créateurs du feu d’Europe organisé par l’association éponyme, Les Arts du feu est un événement de professionnels des métiers d’art qui travaillent les matières transformées par le feu: la terre, le verre, le métal, la mosaïque. Ces artisans d’art, sélectionnés au niveau européen, inviteront les Rennais à les rencontrer et à découvrir leurs objets uniques, utilitaires ou sculptures originales. Le thème de 2021 est l’empreinte du geste sur le verre animé par les souffleurs de verre.

Pratique

Place de la Mairie

Du jeudi 9 au dimanche 12 décembre 2019, de 10 h 30 à 19 h 30

Marché pas pareil de Noël

RÉSO solidaire organisera un marché de Noël pour mettre en valeur les personnes engagées du territoire : art, artisanat, associations, entreprises de l’économie sociale et solidaire. Installés aux Ateliers du Vent, les exposants proposeront une sélection de cadeaux de Noël pas pareils. Décoration, restauration, buvette et animations seront au rendez-vous.

Pratique

Les Ateliers du Vent

Jeudi 16 décembre de 16 h à minuit

Noël à la Belle déchette

La Belle Déchette a collecté environ 5 tonnes de jeux, jouets et peluches depuis le 1er janvier 2021. Le réemploi offre alors la possibilité de préparer Noël autrement !

Pratique

La Réserve – 2 rue du Pré du Bois à Rennes

Samedi 11 décembre de 13h à 17h – Vaisselle et décoration de Noël !

Marché solidaire

Un marché local et solidaire organisé par la Rennaise d’édition où des artistes et artisans proposeront leurs créations (sérigraphie, livres, textile…). Un chèque sera remis à l’association Cœurs résistants et une collecte de boîtes de produits de première nécessité sera également organisée.

Pratique

Hôtel-Dieu

Dimanche 19 décembre de 14 h à 19 h