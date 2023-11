De la musique sous le sapin ! À l’approche de Noël, Le Salon, disquaire à Rennes, propose à la vente ses productions musicales locales. La boutique ouvrira ses portes les 16 et 17 décembre 2023, à l’occasion d’une vente spéciale à prix raisonnables.

Initié en octobre 2020 par le label indépendant Vlad, le disquaire Le Salon propose une sélection de plus de 40 CD et vinyles, directement issus des productions de ses labels rennais : Vlad, Foudrage, Terre Ferme et Rage Quit. Musiques du monde, trad, jazz, rock, rap… toutes les esthétiques sont représentées, satisfaisant autant les connaisseurs que les amateurs à la recherche de belles découvertes musicales. Les membres de l’équipe du Salon, au cœur du processus de production et d’enregistrement des disques, proposent des recommandations musicales variées en fonction des goûts de chacun.

« Nous les suivons jusqu’au pressage d’un vinyle ou d’un CD dans le respect du projet de chacun, sans jamais imposer notre vision. » indique Ronan Junca, chargé de production.

À l’occasion des fêtes de Noël, Le Salon ouvrira ses portes les 16 et 17 décembre 2023, de 10h à 18h30, pour une vente de disques à prix conscient. À découvrir, une sélection de CD et vinyles exclusivement produits à Rennes. L’occasion également de rencontrer l’équipe de production qui se cache derrière les disques apposés dans sa vitrine, autour de boissons chaudes offertes tout au long de la journée.

À prix « conscients » ? Depuis son ouverture, Le Salon s’est affirmé comme étant la seule enseigne rennaise proposant, en vente directe, les disques produits par ses labels rennais. Au cœur de la tourmente que vit l’industrie du disque, la boutique offre un mode de consommation alternatif et respectueux du support, à prix modérés, tout en renforçant sa présence au sein du tissu local. Ainsi, en achetant directement auprès du producteur, les clients, à leur tour, contribuent à soutenir la scène musicale régionale.



Le Salon, 12 Rue Dupont-des-Loges, 35000 Rennes

16 & 17 décembre 2023, 10h – 18h30

Gratuit et ouvert à tous.tes

Tarifs : CD à 10 € / Vinyle à 20 €

