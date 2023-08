Bonnes adresses : Magasins de CD et vinyles à Rennes

Pour un cadeau, pour se faire plaisir ou pour étoffer une collection de CD-Vinyles déjà bien garnie, les lieux ne manquent pas à Rennes… encore faut-il les connaître ! Voici notre petit guide des indé’ du cédé à Rennes.

Bien sûr il y a les pontes de la profession, vers qui nous pourrions vous diriger. Les « inévitables » comme la FNAC – 37 millions d’euros de bénéfice en 2017 -, OCD – des dizaines de magasins en France -, Cultura ou encore les rayons CD d’hypermarchés tels que Carrefour, Leclerc ou Auchan… Pratique en effet, mais quoi de VRAIMENT excitant ?

La capitale bretonne a plus d’un zipper à son Perfecto. Elle regorge d’alternatives pour trouver la boutique qui vous correspond. De la plus proche de chez vous à la plus spécialisée, de la plus intimiste à la moins chère : tour d’horizon de ce que propose la « ville du rock » en termes de ventes de CD’s & Vinyles.

LES GÉNÉRALISTES

Comme on va chez le médecin généraliste lorsqu’on « ne sait pas trop ce qu’on a », on va chez le vendeur généraliste lorsqu’on « ne sait pas trop ce qu’on veut ». On s’y rend aussi par confiance. Décontracté à l’idée de se savoir entre des mains patientes, qui sauront prendre le temps de définir nos maux et d’y trouver remède. Exemples…

IT’S ONLY

C’est l’une des adresses généralistes et indépendantes de Rennes. Entrez ici comme dans une bibliothèque. Du sol au plafond, CD et Vinyles de tous styles musicaux emplissent les rayons, du classique à la pop en passant par le jazz et la chanson française. Uniquement du neuf et il faudra y mettre le prix… mais quelle est la valeur d’un si grand choix ?

It’s Only. 3 Rue Jean Jaurès, 35000 Rennes (quartier République)

Ouvert : 10h-20h du lun. au sam.

Prix moyen : CD neuf 15-20€. Vinyle neuf 20-30€.

BLIND SPOT

Du Vinyle partout, du Vinyle pour tous. 10 ans d’existence en novembre pour Blind Spot, qui, sous ses airs de petit commerce de proximité, propose un large choix de ces beaux objets, ressuscités par les années 10 (du 21e siècle) . D’occasion ou neuf, des classiques du rock et de la pop jusqu’aux sorties récentes, faites vos emplettes musicales !

Blind Spot. 36 rue Poullain Duparc (quartier République)

Ouvert : lun. 13h 19h30 / du MAR au sam. 11h-19h30

Prix moyen : Vinyle neuf 15-30€. Vinyle occasion dès 5€.

LES TROUBADOURS DU CHAOS

Rendez-vous à cette adresse autrefois underground, devenue mainstream sans perdre de son charme. Pour cause, une riche collection de CD’s et Vinyles d’occasion, à des prix appétissants. Orientée vers le punk des années 70’s ainsi que vers divers courants des années 80’s (new-wave, gothique, heavy metal, …), la boutique propose également un respectable choix d’« un peu de tout » qui ne laissera personne en reste. Pas d’humeur musicale ? Les Troubadours font aussi de la frip’ ! Des fringues de qualité qu’ils se procurent à la pièce, parmi lesquels vous trouverez de quoi vous couvrir des chevilles à la tête.

Les troubadours du chaos. 48 rue Saint-Malo (quartier Sainte-Anne)

Ouvert : du mer. au sam. 14h-19h

Prix moyen : CD occasion 5-10€. Vinyles occasion 10-20€.



LES SPÉCIALISTES

À quêtes originales, lieux originaux. On ne trouve pas une DeLorean DMC-12 au marché dominical. Ni le Graal sur l’étagère d’un bar PMU. On ne dégote pas un Bootleg de Springsteen chez Lidl. Pour les assoiffés de décibels exceptionnels, suivez celles de ces pistes qui parlent à vos oreilles…

GROOVE

Totalement à l’ouest chez Groove ! Vous y trouverez une flopée de disques Vinyle (un bon millier, tout de même) tout droit importés de Chicago, Illinois, U.S.A. Et attention, les disques sont d’époque (!) avec nécessairement la texture de son qui va avec. En termes de contenu, la boutique propose de la variété américaine introuvable à l’étranger (l’équivalent de notre terroir musical français) et une quantité de black music américaine (Jazz, Soul Funk, Hip-hop). Cerise sur le gâteau, les prix demandés pour de telles raretés semblent presque anecdotiques… En bonus : platines à disposition pour écoute sur place.

Groove. 2 rue de la Motte Fablet (quartier Sainte-Anne)

Ouvert : du MAR au sam. 10h-19h

Prix moyen : Vinyle (d’époque, importé USA) – 10€

LES ENFANTS DE BOHÈME

Spécialisée dans la musique classique, le jazz, mais aussi la musique du monde, cette boutique du centre-ville régalera les amateurs du genre. Vinyles et CD’s sont au menu, avec des hors-d’œuvre de musique populaire (rock, chanson française, musique pour enfant, etc..), notamment côté Vinyles. Les prix peuvent rebuter les porte-monnaie serrés, ce qui n’empêchera pas à chacun de revenir pour l’un des showcases que la boutique organise pour des artistes, souvent locaux.

Les enfants de Bohème. 2 rue Maréchal Joffre (quartier République)

Ouvert : lun. 14h-19h; du MAR au sam. 10h-19h

Prix moyen : CD neuf 10 à 20€. Vinyle neuf 20 à 40€.

ROCKIN’ BONES

20 ans d’existence pour l’un des disquaires les plus intimistes de la capitale bretonne. On y entre comme en la cale d’un navire toute de bois vêtue, qui ne suinte pas le rhum, mais le gros son. Vinyles uniquement, neufs ou d’occaz ». Deux orientations principales : D’un côté le Garage-Punk-Protopunk largement américain ; de l’autre le wild-rock ainsi que le swamp blues australiens. Un rayon est dédié aux artistes du label rennais Beast Records, qui produit une majorité d’artistes australiens. Bien sûr, on trouve aussi du mainstream, toujours côté rock. Les prix sont corrects et les bacs à Vinyles d’occasion, à 3€ pièce, offriront aux chineurs un bon souvenir de leur chasse aux trésors.

Rockin Bones. 7 rue de la Motte Fablet (quartier Sainte-Anne)

Ouvert : du lun. au sam. 10h-19h (ouverture à 14h le lundi, parfois)

Prix moyen : Vinyle d’occasion dès 3€. Label Beast Records 16€. Hors-Label 15-30€.



LES PETITS PRIX

En prime, voici deux candidats-surprises qui tirent leur épingle du jeu en proposant des CD’s à des prix défiant toute concurrence…

EASY CASH

Ce n’est pas le rayon le plus fourni ni l’ambiance la plus funky de la ville, pourtant ici se trouve peut-être le disque que vous cherchez en vain depuis des années. Pourquoi ne pas venir fouiner parmi le millier de CD’s vendus 2 à 3€ pièce ? En occasion bien sûr. Le catalogue du magasin est totalement dépendant des dons qui lui sont faits. Imprévisible… donc intrigant ! L’arrivage est presque quotidien. Vous y trouverez forcément chaussure à votre pied.

Easy Cash . Place de la République

Ouvert : du MAR au sam. 11h-19h30; lun. 13h-19h30.

Prix moyen : CD occasion 2 à 3€.

EMMAÜS

On pense à s’y rendre pour les meubles parfois, pour les vêtements souvent, mais songeons-nous à Emmaüs lorsqu’il s’agit de nous cultiver ? Pas toujours. Pourtant le choix est large dans les rayons de l’association de l’Abbé Pierre. Au milieu des anciennes stars de la chanson démodée et des hits saisonniers, vous dénicherez sans doute de quoi rassasier vos mange-disques. Principalement des CD’s d’occasion, pas toujours bien rangés, à peine classés par genre. Mais le plaisir de faire défiler toutes ces pochettes carrées à la recherche de la perle rare qui ne vous coûtera qu’une bouchée de pain (intégralement reversée à une cause charitable)… merveilleux, pour tout camelot en herbe. Autre alternative : la boutique en ligne Emmaüs.

Emmaus. 21 rue de la Donelière (quartier Nord St-Martin)

Ouvert : du MAR au sam. 10h-18h (fermeture 12h30-13h30)

Prix moyen : CD occasion 1,50€ unité; 10€ les 10 CD’s.

LES HYBRIDES

TETE DE CHOU CAFE

Le Tête de chou café à ouvert ses portes en 2019 au 15 rue Kléber. Un espace à l’ambiance rock qui conjugue les passions pour les vinyles, la bière et la restauration de Philippe et Guillaume, à l’initiative du projet. Tête de chou café cherche aujourd’hui à se dynamiser en multipliant l’organisation d’événements culturels et de soirées. Venez vous relaxer après votre journée au Tête de chou café, une bière à la main sur un fond musical original.

LE SALON

À la fois disquaire, maison de disques, boutique éphémère, espace de travail et lieu d’exposition, Le Salon est un tiers-lieu rennais dédié aux jeunes créateurs lancé en octobre 2020. L’équipe aux goûts diversifiés saura vous conseiller dans l’acquisition de nouvelles pépites musicales.

Le Salon. 12 Rue Dupont-des-Loges, 35000 Rennes

Horaires d’ouverture : Lundi de 12h à 19h · Mardi de 12h à 18h · Mercredi de 11h à 19h · Jeudi de 12h à 18h · Vendredi de 11h à 19h · Fermé samedi et dimanche

N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions afin d’enrichir ce guide des magasins rennais de vente de CD et vinyles.