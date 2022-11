Rennes fête Noël avec le Carré Rennais et ses commerçants

Cet hiver à Rennes, les acteurs locaux sublimeront le centre-ville de leurs propositions festives et chaleureuses. Parmi eux, l’association des commerçants et artisans Le Carré rennais. Parades lumineuses, balades en calèche, tournées du Père Noël et vélo-sapin animeront les rues du 10 au 24 décembre 2022.

Petits (et grands) trépignent à l’idée d’ouvrir la première fenêtre du calendrier de l’avent 2022, mais les elfes du Père Noël, eux, s’affairent depuis longtemps. À l’heure où ces mots sont écrits, ils se sont éparpillés un peu partout en France, dans le monde, dans le but de transmettre leur savoir quant à la meilleure manière de célébrer les fêtes de fin d’année. Rennes n’échappe pas à la règle. Des lumières par-ci, des guirlandes par-là, sans oublier l’odeur des marrons chauds de la traditionnelle petite échoppe place de la mairie. Ils murmurent à l’oreille des commerçants pour une programmation riche en événements et surprises, du 10 au 24 décembre.

© Carré rennais, végétalisation des commerces 2021

À partir du 19 novembre, plus de 100 vitrines de boutiques, membres du carré rennais, seront végétalisées jusqu’au mois de janvier 2023.

Le prochain rendez-vous est donné samedi 10 décembre, à 16 h 30 avec la parade amoureuse. Forte de son succès l’année dernière, la parade lumineuse revient et, après les ours, c’est au tour des cerfs et des biches d’être les protagonistes de « La Parade amoureuse« . Ils et elles se prêteront à d’étonnantes danses comme une ode à l’amour, un hommage à la nature. Avec un itinéraire proche de celui de 2021, la déambulation débutera place du Parlement avant de rejoindre la rue Edih Cavell jusqu’à rejoindre la rue de Brilhac, en n’omettant pas de batifoler du côté de la rue Coëtquen, Beaumanoir ou de l’Hermine. Et pour les personnes qui ne pourraient assister à cette première, le Carré rennais propose une séance de rattrapage, « la locomotive de Noël« , lundi 19 décembre, à 16 h 30.

© Carré rennais, la parade lumineuse 2021

Du 20 au 24 décembre 2022, l’association des commerçants invite la population rennaise à une balade en calèche. Montez dans l’une des deux calèches tirées par les chevaux du Père Noël pour une promenade de 15 minutes. (Inscription à partir du 20 décembre à 14 h, au 06 47 26 25 02 ou au chalet du Carré rennais, place Saint-Germain)

Ces moments festifs ne sauraient être complets sans la tournée du Père Noël. L’homme à la longue barbe blanche rendra visite aux Rennais les 10, 14, 17, 21, 23 et 24 décembre. Son traîneau, tracté par un vélo partira de la place Saint-Germain, nouveau lieu d’animation depuis l’ouverture de la ligne b du métro, à 16 h.

© Carré rennais, balade en calèche 2021

Et la petite nouveauté de cette année, le vélo-sapin et l’animation « Défi de Noël » en partenariat avec Ludik Énergie, une agence d’animations rennaise spécialisée sur les thématiques du développement durable. « Nous souhaitions proposer cette année un dispositif de Noël ludique et écoresponsable pour permettre à chacun de faire une action en faveur du développement durable », apprend-on.

Le dispositif permettra au public de produire de l’énergie en pédalant sur des vélos et d’illuminer des sapins de Noël à l’énergie humaine. Le principe est simple : installés sur des vélos générateurs d’électricité, les participants pourront pédaler en duo pour éclairer chacun son sapin et alimenter un compteur énergie. Équipé de deux vélos enfants et deux vélos adultes, le dispositif s’adresse à toutes les générations pour une animation conviviale et familiale. La participation au défi pourra être immortalisée grâce à un appareil photo placé à l’arrière. Un beau souvenir à conserver et, pourquoi pas, à utiliser pour une décoration de nöel DIY (do it yourself).

Au fil de leur progression, les participants pourront suivre le nombre de Watt-heures générés grâce à un compteur. Alors, combien d’énergie les Rennais réussiront-ils à produire ? « Les commerçants ont voulu participer à cette animation. Des cadeaux seront offerts au fur et à mesure de la progression », déclare Stéphanie Besnard du Carré rennais.

D’autres surprises comme des fanfares, des jeux, de la musique, des gospels seront également à découvrir dans les rues jusqu’au 24 décembre 2022.

