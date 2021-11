DES REINES EN LUMIÈRE SUR L’HÔTEL DE VILLE DE RENNES

Noël approche à grand pas et les Rennaises et Rennais seront ravis de redécouvrir leur ville parée de ses plus belles couleurs. Comme à son habitude l’Hôtel de Ville accueille la projection-illumination d’un nouveau spectacle intitulé Reines. Des Reines lumineuses à découvrir du 17 décembre 2021 au 2 janvier 2022.

Comme chaque année Noël et les fêtes de fin d’années arrivent enfin et viennent adoucir le dur froid de l’hiver pour les plus grand bonheur des Rennaise et Rennais. C’est la société Spectaculaires, Allumeurs d’Images qui fait office de Père Noël et nous offre pour l’occasion un spectacle haut en couleurs. Du vendredi 17 décembre au 2 dimanche janvier 2022 et, après deux années de parenthèses, l’illumination de l’Hôtel de Ville revient plus spectaculaire que jamais. Cet événement reste une tradition rennaise qui fédère ses habitants et un rendez-vous incontournable du mois de décembre. Encore une fois l’esprit de Noël enchantera petits et grands.

Les Rennais répondent toujours présents pour les illuminations de l’hôtel de ville de Rennes

” Nous sommes heureux de rebondir sur l’idée enthousiasmante de la dame blanche qu’a suggéré le directeur de l’Opéra, ” confiait Ulrich Brunet, directeur général de Spectaculaires, Allumeurs d’Images.

Car comme à clin d’œil à l’Opéra, son voisin d’en face qui présentera à l’occasion des fêtes de fin d’années son spectacle La Dame Blanche, l’hôtel de Ville rendra hommage aux reines de l’Opéra, avec cette nouvelle création graphique et musicale intitulée Reines.

Au-delà d’une simple projection d’images, ce rendez-vous qui rassemble les Rennaises et Rennais année après année présentera une nouvelle fois une partie musicale. Celle-ci plus que jamais en symbiose avec les univers visuels qui seront projetés sur la façade, démarrera par La Flûte Enchantée, en faisant un détour par de grands classiques pour terminer avec Carmen.

© Destination Rennes / Julien Mignot

Un rendez-vous incontournable du paysage hivernal rennais et qui aura encore une fois pour but ” d’enchanter au sens propre et au sens figuré ces fêtes de fin d’année.”

Spectacle visuel et musical Reines à retrouver du vendredi 17 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022, place de la Mairie, dans le cadre de cet Hiver à Rennes. Place de la Mairie. Projections toutes les 30 minutes, de 18 h à 22 h. Gratuit

En chiffres :

Lancement des illuminations dans les rues de Rennes et inauguration des festivités de fin d’année : samedi 4 décembre à 18 h sur la place de la Mairie. Les Rennais sont invités à célébrer les fêtes de fin d’année en musique avec la fanfare La Bande Originale.

Chiffres clés :

​”13″ c’est le nombre de mètres du sapin géant place du Parlement ;

49 chalets sur le mail François-Mitterrand et 5 place du Parlement de Bretagne ;

103 artisans (45 sur le marché des créateurs, 58 sur les Arts du feu) ;

40 sapins illuminés par des guirlandes ;

110 rideaux lumineux posés en traversée de rue ;

130 décors ;

171 guirlandes de 20 m installées au total, soit 3 420 m de guirlandes, comprenant l’ensemble des rues du centre-ville et les sapins dans les quartiers ;

25 projecteurs installés avec notamment le Parlement de Bretagne, la place du Colombier et le mail François-Mitterrand ;

180 décors sur candélabres ou contre des murs ;

129 sites équipés ;

pose de 5km de câbles torsadés électriques pour l’alimentation des décors.