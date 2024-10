Rennes. L’atelier Adelles donne de la couleur aux enseignes rennaises

Le nom de Florence Bignon ne vous dit peut-être rien, et pourtant ses œuvres se retrouvent dans de nombreuses rues de Rennes. Avec un bon coup de pinceau, son entreprise Adelles redonne charme et style aux devantures des commerces rennais.

C’est en plein travail rue Penhoët qu’Unidivers a rencontré Florence Bignon, alors qu’elle s’affaire sur la devanture d’un local qui accueillera prochainement Mme Claude, un bar à crêpes.

Florence Bignon

Formée aux Beaux-Arts puis graphiste pendant 15 ans, Florence plaque tout en 2010 et, avec un CAP peintre en revêtement, se reconvertit en peintre artisane décoratrice. Après des workshops réalisés en 2018 et 2019 avec des grands noms du lettring tels que Mike Meyer, Pierre Tardif et Morgane Côme, l’aventure de la peinture en lettres était lancée, son nom : Adelles. Aujourd’hui, La Fromagerie Vasselot, Bistrot Java, Goguette, Etiennette et Joséphine, Le Bateau Ivre, Magma, Caravan Palace, Pépin, Poème, La Crique, Marcello’s Deli, La Cavale… et bien d’autres commerces rennais ont déjà fait appel à Florence Bignon pour se faire ravaler la façade !

Le métier de peintre en lettre tendait à disparaître depuis le boom de l’impression numérique dans les années quatre-vingt, mais depuis ces dernières années la fabrication traditionnelle d’enseignes connaît un regain de popularité. Par conscience environnementale ou par esthétisme, la tendance n’est plus aux devantures plastiques, mais plutôt à l’artisanat, secteur qui plaît particulièrement avec le retour du “fait-main”. “Actuellement, nous ne sommes que deux peintres en lettres à Rennes et alentours, mais on sent un engouement de plus en plus fort dans le domaine”, explique Florence Bignon. En plus du lettrage, son métier s’étend à l’illustration, à la rénovation et au décor peint.

Lune reproduite dans un appartement lors d’une rénovation.

Blouse enfilée et échafaudage monté, Florence Bignon sort ses pinceaux et sa palette ! Le procédé est simple (sur papier) : à l’aide d’un poncif, elle esquisse dans un premier temps son dessin ou son lettrage sur la devanture, puis peint méticuleusement par dessus. Les devantures reprennent alors de nouvelles couleurs grâce à la peinture ou encore à la feuille d’or. Ses travaux sont réalisés sur tous supports, du bois à la vitrine, et restent pérennes dans le temps. “Il me faut un à quatre jours de travail selon le nombre de couches à peindre, la taille de la devanture ou si c’est juste du lettrage ou de l’illustration”. Il y a aussi une préparation en amont pour nettoyer la façade avant d’attaquer la peinture, et tout dépend de la météo, “Surtout en Bretagne !”, ajoute t-elle, car en fonction de la pluie ou du vent, les temps de séchage sont plus ou moins longs.

Poème, rue Maréchal Joffre. Lettrage à la feuille d’or.

Être peintre en lettres est un métier qui demande patience et précision, mais qui n’arrête pas l’artisane. “C’est avant tout une passion et je suis constamment en train de réfléchir à la meilleure typo ou couleur que je pourrai proposer. C’est un travail où je n’ai pas vraiment l’impression de travailler (rires)”. Avec son savoir-faire, donner son avis et conseiller font aussi partie de son travail. Certains clients savent exactement ce qu’ils souhaitent commander, mais peuvent aussi se laisser guider par Florence, artiste dans l’âme. “C’est une satisfaction d’apporter sa touche personnelle et de voir que ça plait aussi mes clients”.

Fromagerie Vasselot, rue Vasselot.

Pépin, place Saint Germain.

Goguette, rue Vasselot.

Il n’y a pas que les commerces qui en profitent. Adelles offre aussi ses services aux particuliers pour décorer un intérieur, ou à des structures publiques. Par exemple, la façade de l’école élémentaire La Pince Guerrière à Châteaugiron, ou encore la salle Luce Douady à St Méen Le Grand où la fresque rendant hommage à la jeune athlète disparue en 2020 est signée Florence Bignon. A côté de son métier, l’artisane a aussi animé des ateliers d’initiation à la peinture en lettres dans le cadre du projet Fait Main#10 avec l’association Toutatout au restaurant solidaire Le Fourneau avec des jeunes rennais. Sa plus grande fierté est d’avoir pu transmettre cette passion à une jeune en décrochage scolaire avec qui elle garde encore contact, et qui est aujourd’hui diplômée d’une école d’art.

Guettez les rues de Rennes, vous y trouverez peut-être une peintre en lettres perchée sur son échafaudage !

Le Petit Caleçon Rayé, rue d’Antrain.

