Bretagne. Et si notre vélo électrique était construit localement ? Bonjour le Bycygo !

A l’heure où le domaine des cycles est en plein développement, plusieurs entreprises professionnelles tentent de faire du Made in France. Dans le Grand Ouest, trois régions se sont associées en rassemblant leur savoir-faire pour concevoir un vélo électrique 100% local, c’est le groupe Cygo, Cycle Grand Ouest. Baptisé le Bycygo, leur vélo encore en l’état de prototype a été fabriqué en six mois. Unidivers vous le présente.

Depuis 2019, la vente des vélos augmente dans notre pays. Elle a atteint un record en 2021, avec 2,8 millions de vélos neufs et occasions vendus ; quant à l’année 2022, elle a fait tout aussi bien avec ses 2,6 millions de vélos, essentiellement neufs, vendus ! Les causes sont multiples : la grève des transports dans les villes fin 2019 ; les restrictions sanitaires et l’absence de transports en commun pendant l’épidémie de Covid ; le développement des bandes et pistes cyclables, des voies douces en ville comme à la campagne ; l’augmentation des parkings et garages à vélo ; les aides financières pour l’achat d’un vélo électrique proposées par certaines communautés de communes, etc.

Aujourd’hui on assiste à un phénomène de réappropriation de la bicyclette, non pas comme un loisir pour une balade ou une sortie quelconque, mais bien comme un outil de locomotion du quotidien surtout chez les adultes actifs : pour les trajets travail ; pour déposer les enfants à l’école, etc. C’est cependant le Vélo à Assistance Électrique (VAE) qui a le plus le vent en poupe ! Toujours en 2021, le marché a atteint un nouveau record avec 660 000 exemplaires de vélos électriques vendus, soit plus de 28% en un an. Désormais un vélo sur quatre vendu en France est à assistance électrique avec un prix de vente moyen de 1 993 euros contre 423 euros pour un vélo dit classique.

A quand un vélo 100% français ?

Les pièces détachées des vélos : les batteries, les moteurs, les transmissions, les dérailleurs et même les cadres proviennent en grande majorité de Chine ou de Taïwan. Des efforts ont été réalisés pour produire français : la Manufacture Française du Cycle à Machecoul (44), à l’origine de la marque Gitane en 1928, a su résister ; En région lyonnaise, plusieurs acteurs composés d’entreprises, d’associations de laboratoires et de collectivités se regroupent autour du MAD Mobilité Active et Durable pour développer ensemble la mobilité et le VAE ; Certains artisans passionnés ont aussi choisi de faire perdurer l’industrie du cycle français sans avoir recours à des assembleurs qui montent des cadres fabriqués à l’autre bout du monde : Les Cycles Cattin de Grenoble (38), une histoire de transmission depuis 1957 qui fabrique des vélos pour le voyage le sport, en passant par la randonneuse légère et le cyclo muletier ; Vagabonde Cycles à Montélier (26), qui depuis 2008 a créé un atelier de fabrication de vélos dans la lignée des grands noms qui ont marqué l’histoire du cycle artisanal, avec cependant des vélos, des techniques, et des usages d’aujourd’hui.

Manufacture Française du Cycle à Machecoul (44)

Dans le Grand Ouest, trois régions se sont regroupées pour concevoir un vélo électrique 100% local : les guidons en Loire-Atlantique et les paniers en Vendée, en Pays de la Loire ; les jantes en Bretagne ; Le Centre-Val-de Loire.

Dans un rayon géographique de 200 à 300 kilomètres maximum, 27 entreprises de ce territoire ont travaillé six mois gratuitement pour concevoir le Bycygo. Ces entreprises qui ont démontré leur savoir faire sont voisines, mais ne sont pas concurrentes. Soutenues par les pouvoirs publics qui ont apporté un peu d’huile dans les rouages, leur coordination a été financée à hauteur de 10 000 euros par région avec l’objectif de mutualiser les efforts de chacune.

le Bycygo

Aymeric Le Brun est le gérant de Cyfac Cycles International à La Fuye (37), une entreprise reconnue au niveau national et international dans la production de cycles sur-mesure en petites séries. Ultra-performants, les vélos Cyfac se hissent régulièrement sur les podiums paralympiques. L’entreprise a participé à la confection du Bycygo pour le cadre en carbone fait sur mesure, les portes-bagages et la peinture à raison de 350 heures. Marc Bertrand est stratifieur chez Cyfac Cycles : son travail est artisanal. Entièrement manuellement, il utilise le pinceau et la pince à épiler comme outils. Les cadres de vélos sont réalisés un par un et en font une pièce unique à chaque fois.

Jean-Louis Jarry est le président de Vlad à Parçay-Meslay (37), une entreprise qui fabrique et distribue des batteries pour les appareils médicaux et industriels. Actuellement l’entreprise travaille sur la conception de batteries démontables destinées à être reconditionnées. Elle a participé à la création du Bycygo en fabriquant les batteries plates. Il a fallu 300 heures pour raccorder la pile au moteur. Aurélien Deshayes, chef de projet chez Vlad, explique ce qui demande le plus de maîtrise c’est la décoction entre la vitesse de rotation du moteur dû au pédalage, et la vitesse de la roue arrière en fonction de la vitesse enclenchée dans le moteur.

Aymeric Le Brun Jean-Louis Jarry

Le Bycygo est un prototype, la démonstration d’une compétence locale réalisée par un partenariat de passionnés, qui pour le moment ne sera pas fabriqué en série. Le Bycygo a été présenté officiellement le 3 juillet dernier au salon professionnel du vélo Pro-Days à Paris Expo, Porte de Versailles.

ByCYGO, le vélo à assistance électrique "made in Grand Ouest"

Lire cette vidéo sur YouTube





Les membres de Cygo, vous présentent ByCYGO, le vélo du Grand Ouest ici