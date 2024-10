Rennes. Goguette, un joyeux bistrot trouve sa place rue Vasselot

Établi depuis deux mois, le restaurant Goguette régale la rue Vasselot. Le petit bistrot de Marie Burel et Victorien Darcel fait sensation et a déjà trouvé sa clientèle d’habitués.

À deux pas de République, dans la célèbre rue piétonne Vasselot, le numéro 41 fait Goguette ! À la tête de ce charmant établissement, Marie Burel et Victorien Darcel qui ont tout reconstruit de A à Z : « Il fallait repenser le lieu en tenant compte de l’espace très étroit ». Les deux visionnaires ont mis la main à la pâte durant le mois d’août et fait eux même les travaux de rénovation comme la plomberie, l’électricité, les meubles, la peinture et la tapisserie. « Nous sommes un peu restaurateurs dans les deux sens du terme ! » Fin août, l’ancien Caribou Coffee Shop faisait place au petit bistrot-bar à vins Goguette. Petite capacité oui, car ici les chaises se serrent les accoudoirs, mais pour de grandes faims ! Les plats aux intitulés aussi alléchants que les prix réconfortent dès leur arrivée à table.

Parmi les restaurants à Rennes, il y a des néo-bistrots aux concepts en tout genre, aux plats revisités, aux quantité réduites et où le vin nature fait sa loi. Chez Goguette on va à l’essentiel, tant dans les intitulés de la carte que dans le verre : du traditionnel bien fait avec de bons produits et du vin bien conseillé. Au menu le midi : coquillettes au jambon, truffe et crème au comté, blanquette de veau, saucisse purée (et son puit de sauce !), profiteroles au chocolat, crème brûlée… Du classique sans fioritures, et au prix défiant toute concurrence : l’entrée-plat-dessert à 18,90 €.

La cuisine, Victorien est tombé dedans quand il était petit. Ses recettes ont été transmises de génération en génération chez les Darcel. « Issu d’une famille de restaurateurs, j’ai toujours gardé le coup de main. La mousse au chocolat est même une recette de mon arrière grand-mère », confie-t-il. Avant d’ouvrir son premier restaurant, il travaillait dans l’événementiel, mais l’idée de se reconvertir dans la restauration a toujours été dans le coin de sa tête. « Je viens d’avoir trente ans et je sentais que c’était le moment de monter un projet avec Marie. Goguette, c’est un peu notre petit bébé », s’amuse-t-il.

Victorien est en cuisine, Marie gère la salle et jongle avec son métier d’ostéopathe. À la question, avez-vous une formation en restauration ? « Seulement de la passion », répondent en chœur les deux épicuriens. « Nous n’avons pas les codes d’une école hôtelière, ce ne sont donc pas des recettes de CAP à la carte. Tout est cuisiné à l’œil comme me l’a appris ma mère », ajoute le cuisinier. Pas de codes, pas de dosage précis, et c’est ce qui fait toute la générosité de la cuisine de Goguette : « Les clients nous demandent même de réduire les quantités ! ».

Le soir, l’heure est à l’apéro avec des vins pour la plupart bios et biodynamiques provenant des quatre coins des vignobles français, choisis méticuleusement par les deux passionnés : plus de soixante-dix références allant de 24 à 120 euros la bouteille. Pour éponger sa soif, des assiettes à partager – et généreusement garnies – accompagnent la soirée : charcuterie, fromages, œufs mayo, burrata, carottes au miel, gravlax ou encore la terrine dont la recette familiale reste secrète.

Petit espace oblige, les gérants ne peuvent pas tout stocker (le vin prend beaucoup de place !), et font donc leurs courses quasiment tous les jours : « Manque de place, il n’y a pas de chambre froide. Les produits sont cuisinés le jour même, ce qui nous amène à changer très souvent la carte puisque l’on travaille en fonction des arrivages ». Et quoi de mieux que les commerces de la rue Vasselot pour se ravitailler en fromage, charcuterie ou pain. En somme, une carte mouvante pour des produits frais et locaux.

Avec une capacité de 24 couverts, le lieu se prête aussi à la privatisation pour un événement. À plusieurs occasions, comme à un anniversaire ou une soirée d’entreprise, Marie et Victorien marquent le coup et régalent leurs convives comme on invite ses potes à la maison : « C’est ce que nous souhaitons créer ici, des moments de partage simples et généreux, autour d’une bouteille et d’un bon plat ».

Goguette : 41, rue Vasselot 35000 Rennes