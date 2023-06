TDN 2023. Devenez la star de l’Opéra de Rennes grâce à la création Wall of Fame

Le festival des Tombées de la Nuit présente la nouvelle installation vidéo immersive Wall of Fame à l’Opéra de Rennes du 5 au 13 juillet 2023. Conçu par Studio Superbe, « le mur des célébrités » est une impressionnante rencontre entre les chants lyriques et l’intelligence artificielle. À partir d’une simple photo, devenez chanteur d’opéra grâce à la technologie « deepfake ». Votre visage s’anime… et chante au rythme de la musique !

Wall of Fame est une expérience interactive où votre visage est projeté sur la scène afin d’interpréter l’un des tubes de l’Opéra de Rennes : Le Couronnement de Popée de Monteverdi, Béatrice et Bénédict de Berlioz, La Chauve-souris de Strauss et Tosca de Puccini. C’est l’occasion rêvée pour enfin chanter sans fausses notes !

Gaël Bertrand & Gaëtan Libertiaux, directeurs artistiques de Studio Superbe.

Studio Superbe développe des installations interactives, originales et physiques, à travers des objets ou des capteurs. Depuis plusieurs années, son directeur artistique Gaëtan Libertiaux a une attirance pour la musicalité du monde et son lien avec le vivant. Sa ligne directive pour le studio est conçu autour de cette thématique : « le studio s’appuie sur la musique pour bousculer et questionner des endroits sensibles. On veut toucher le public sur des questions liées à cet art ». Wall Of Fame rentre parfaitement dans ces critères. Selon lui, « c’est une création à la fois surprenante et amusante puisque l’on s’étonne à chanter de l’opéra avec d’autres personnes. C’est un espace chanté en commun où le divertissement et la démarche artistique se croisent ». À l’origine, cette création avait pour objectif de mettre en avant ses utilisateurs sans nécessairement impliquer directement la scène. La projection de leurs visages sur des cadres dorés accrochés au mur a donc constitué un élément essentiel tant du point de vue esthétique que scénographique. « On a hâte de savoir comment le public va s’en emparer, ce que ça va lui procurer. On espère que ça les amusera et que ça les touchera. » Désormais, c’est à vous de jouer !

« Tout est musique si l’on prend le temps de s’arrêter et de conscientiser ce que l’on entend, ce que l’on perçoit. » Gaëtan Libertiaux.

© Thomas Leonard

La méthode utilisée pour réaliser cet exploit est le « deepfake » : c’est une technique de synthèse d’image basée sur l’intelligence artificielle, consistant à superposer des images/vidéos. Par mimétisme, votre visage exécute les mouvements du véritable chanteur pour vous offrir une voix d’opéra. Grâce à un filtre, vous resterez parfaitement synchronisé avec la musique. Pour Gaëtan Libertiaux, « la vision de Studio Superbe n’est pas d’utiliser l’intelligence artificielle à tout prix. On a plutôt un concept, une idée ou une envie et l’on se questionne sur les moyens à disposition pour les réaliser. C’est un dialogue entre l’évolution de la technologie et l’envie de créations de plus en plus ambitieuses ».

Après la chorale interactive SMing où vous incarniez le chef d’orchestre et la chorale grâce à une technologie qui harmonise votre voix, l’Opéra de Rennes accueillera de nouveau Studio Superbe avec Wall of Fame. « C’est une démarche d’ouverture de la part de l’Opéra vers un autre public pendant l’été. Pour le grand public, pousser les portes d’un lieu pareil n’est pas si simple. Dans l’univers du classique, les gens sont davantage attachés aux traditions aussi. Je pense qu’en osant cette hybridation avec Wall of Fame, les choses vont se décloisonner et s’ouvrir », soutient Gaëtan Libertiaux.

« Le style d’une personne est le résultat de la somme de ses rythmes. On aperçoit son essence musicale dans sa démarche et son allure avant même son style vestimentaire. On a chacun une musicalité unique. » Gaëtan Libertiaux.

Les surprises de Studio Superbe ne s’arrêtent pas là. En réalité, ils sont en pleine phase de conception d’autres projets qui promettent de vous éblouir une fois de plus. « On travaille actuellement sur un projet où l’on s’interroge sur l’implication de la musique dans le langage et comment celle-ci est déjà une composition musicale dont on ne prend pas conscience. Concrètement, on proposera une boucle qui va créer du chaos dans un son que vous allez enregistrer, et celui-ci va sans cesse se réorganiser et se déstructurer. On devrait avoir un premier prototype en septembre », nous promet Gaëtan Libertiaux.

Infos pratiques

Wall of Fame, du 05 au 13 juillet 2023.

Du lundi au vendredi de 14h à 19h – Du samedi au dimanche de 14h à 18h.

Accès libre et gratuit dès 5 ans.

Opéra de Rennes

Pl. de la Mairie, 35000 Rennes

Contact : Site web Les Tombées de la Nuit / Studio Superbe