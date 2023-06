TDN 2023. Pour votre Baptême de Terre, rencontrez le plasticien Fred Martin

Fred Martin, plasticien et sculpteur de profession, invite le public à venir passer son Baptême de terre aux Tombées de la nuit du 5 au 9 juillet 2023 à Rennes puis à la salle Triskel de Silfiac dans le Morbihan le week-end du 14 juillet. Pour les participants, la rencontre est une plongée de leur visage dans l’argile pour obtenir sa sculpture. Rencontrer Fred Martin, c’est faire connaissance avec un sculpteur atypique, un plasticien baroudeur qui s’exprime aux quatre coins du monde depuis trente ans.

Fred Martin appelle cette plongée dans l’argile un baptême de terre. Les masques réalisés lors de pseudo rituels ne sont pas de ceux qui cachent le visage et qui le dissimulent aux regards de l’autre, mais au contraire ils sont des révélateurs. Tous ces visages, ces masques, ces mains, ces corps avec leurs différentes morphologies et expressions sont le reflet d’une très belle expérience humaine. Le plasticien propose d’en faire profiter les volontaires qui viendront le rencontrer à Rennes aux Tombées de la nuit du 5 au 9 juillet 2023 puis à Silfiac les trois jours du week-end du 14 juillet prochain de 15h à 19h. Les participants pourront vivre l’aventure chaque après-midi. Ils favoriseront un travail symbolique de mise en rapport de l’homme et de la terre, en ranimant ce lien profond qui les unit. Imprimés comme des gravures, ils laisseront l’empreinte de leur visage dans la terre, comme l’écriture d’une histoire qui prend forme dans un ensemble de fragments.

Comment cela se passera -t-il concrètement ?

Le baptistère est une matrice d’argile molle qui pèse entre deux et trois tonnes dans un cadre rectangulaire en bois. L’accès à un point d’eau, des tapis au sol pour inviter le public à s’agenouiller devant la terre, des coupelles remplies d’huile pour s’oindre le visage, des bassines d’eau pour se laver le visage et des serviettes seront nécessaires et mises à disposition par les organisateurs. L’artiste invitera ensuite le participant à s’agenouiller face à la matrice et à s’enduire le visage d’huile, puis à approcher son nez et son menton de la surface de l’argile. Il faudra ensuite que la personne ferme les yeux et qu’elle prenne sa respiration. Fred Martin lui plongera le visage dans l’argile et en moulera l’empreinte. Le visage peut être accompagné par d’autres parties du corps, comme les doigts, les mains ou les avant bras.

Les moulages de plâtre obtenus au cours de la séance de l’après-midi seront réunis puis exposés pour former une installation monumentale finale. Les baptêmes de terre évoquent un basculement dans une autre dimension, mais peut-être aussi un passage symbolique entre la vie et la mort. Entrer dans la terre, c’est s’enterrer une première fois : il faut en accepter les règles, dépasser les appréhensions, donner toute sa confiance à Fred Martin qui joue le rôle du passeur. Le démoulage des masques évoque quant à lui une naissance.

Fred Martin est connu pour ses baptêmes de terre et aussi pour ses sculptures monumentales dans des espaces naturels, car il travaille aussi le bois, la paille, la chaux et les plantes.

Fred Martin est né en 1969, vit et travaille à Lille et partout ailleurs. Après avoir été diplômé de l’école des Beaux Arts de Tourcoing (59) et de l’Ecole Régionale Supérieure d’Expressions Plastiques de Lille (59), il pratique la sculpture, la photographie, le dessin et la gravure. Après une longue période passée dans un parc zoologique, il part se perdre dans les immensités du Canada et de l’Alaska, puis s’installe en Inde du sud. Depuis, il ne cesse de voyager à travers le monde où il y réalise ses installations, ses sculptures pour révéler l’empreinte du temps. Il élabore ses œuvres avec la population des lieux où il se trouve, comme il a pu le faire aussi au Sénégal, en Corée du Sud, au Burkina Faso et aussi à travers la France et l’Europe. Fred Martin entretient un rapport direct avec la nature, la matière, le paysage et le corps. Il travaille avec la terre, la malaxe, s’en recouvre et se confond avec elle. Il s’y abandonne totalement. En retrouvant le lien très ancien entre notre humanité et l’argile, Fred Martin retrouve et apprivoise les gestes premiers, ceux que l’Homme a au fil du temps a refoulés et abandonnés. C’est à partir de 1999, qu’il développe le principe des Baptêmes de terre, cette installation de performance participative. La trace et l’empreinte sont les symboles de ce qui a été, le passage, la temporalité, la disparition et la mémoire : ils sont au cœur du travail de Fred Martin.

Dans son quotidien, Fred Martin agit avec la nature et sur les paysages pour donner corps et matière, à cette trace ou empreinte qu’il s’attache à révéler et faire exister en elle-même. Elle lui permet alors de rendre présent ce qui est devenu absent. Pendant les confinements en lien avec l’épidémie de Covid, Fred Martin a construit quatre sculptures monumentales en branches de saule, qu’il a appelées inanimatum. Elles représentent : une bouche ; un œil ; un nez ; une oreille . Elles ont été installées dans le parc Mosaïc de la commune de Houplin Ancoisne dans le Nord.

Infos pratiques

Baptême de terre par Fred Martin

-Du 5 au 9 juillet 2023 au cours de Langue et Communication, 35 rue Saint Melaine, 35 000 Rennes

Temps de moulage : M05 & J06 de 15h à 20h, V07 de 16h à 21h et S08 de 11h à 18h

Exposition des masques dimanche 09 de 11h à 21h

Gratuit – A partir de 3 ans

-Du 14 au 16 juillet 2023, de 15h à 19h : 30 places par jour avec inscriptions sur place

Salle Triskel, rue Paul Bourlay à Silfiac (56)

Contact : 02 97 27 60 13

A ne pas manquer :

Domaine des Renaudières à Carquefou (44).

Création d’une installation sur la mare du domaine pour l‘exposition Art & Nature visible depuis le 9 juin et jusqu’au 1er octobre 2023