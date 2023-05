Le collectif Lyncéus vous propose son adaptation théâtrale de Roméo et Juliette ce mardi 23 mai 2023 à 20h au terrain de football de Saint-Étienne, à Vitré. Située dans les Côtes-d’Armor, cette association culturelle vous offre un spectacle interactif à vivre comme un match : les Capulet contre les Montaigu. Choisissez votre chasuble et encouragez votre équipe de comédiens !

Installé à Binic-Étables-sur-Mer, Lyncéus est un collectif d’accompagnement et de création théâtrale contemporains offrant l’accès aux personnes qui le souhaitent à l’art et à la culture. Chaque année, l’association accompagne plusieurs artistes issus du spectacle vivant et de la création littéraire dans le but de diffuser leurs œuvres au Lyncéus Festival. Créé en 2012, ce collectif est composé de nombreux metteurs en scène, auteurs, comédiens, réalisateurs, mais surtout bénévoles pour organiser le festival. Lyncéus marque les esprits par leurs talents, leurs créations innovantes et pluridisciplinaires et leur interactivité avec le public (rencontres, ateliers, lectures, etc.).

Interrogé par notre magazine, le metteur en scène Antonin Fadinard nous explique le concept de son collectif : « Notre pratique à Lyncéus depuis plus de 10 ans est de jouer dehors (pluie, plage, champ, bouge, etc). Ça permet de faire venir de nouvelles personnes au théâtre. On désacralise le rapport au théâtre ». Cette association dresse un éventail de créations sans limite d’imagination et qui ne cesse de nous surprendre, notamment par le biais du Lyncéus Festival.

Antonin Fadinard, metteur en scène. © Collectif Lyncéus

Le rendez-vous de l’été : le Lyncéus Festival

Depuis 2014, le Lyncéus Festival est le rendez-vous incontournable de Binic-Étables-sur-Mer. Le collectif dévoile ses nombreuses créations artistiques conçues durant l’année avec ses artistes. Leur objectif est de concevoir des œuvres qui s’inscrivent dans l’identité du territoire et de ses habitants. Celles-ci ont pour vocation de développer leur pensée critique et de les interroger sur plusieurs débats de société. Le Lyncéus Festival provoque le désir de réfléchir et de se questionner. Ce théâtre d’art s’adresse à toutes les classes sociales, à chacun souhaitant s’émanciper par la réflexion.

Pour cette édition 2023 du 27 juin au 2 juillet 2023, le Lyncéus Festival respectera le thème « SOULÈVEMENTS ».

Plutôt Montaigu ou Capulet ? Enfilez votre chasuble et encouragez votre famille !

Ce mardi 23 mai à 20h au terrain de football de Saint-Étienne à Vitré, le collectif Lyncéus vous présente son adaptation théâtrale de Roméo et Juliette. Le metteur en scène Antonin Fadinard nous raconte les prémices de ce projet : « J’avais l’envie de monter cette pièce, la plus connue au monde. C’est un moyen de parler à des gens qui ne connaissent pas le théâtre puisque les gens qui ne connaissent pas le théâtre connaissent forcément Roméo et Juliette. Le but est d’aller chercher un autre public […] de communes en communes ».

Roméo Montaigu et Juliette Capulet sont deux amants dont l’histoire d’amour est malheureusement impossible à cause des relations qu’entretiennent leurs familles. Désormais, chaque famille a besoin de votre soutien ! Antonin Fadinard explique le rôle important du public dans ce spectacle immersif : « On est invité à entrer dans le stade de Vérone. Le spectateur choisit soit un maillot bleu (Montaigu), soit un maillot rouge (Capulet) et se dirige dans le gradin de sa famille. Il sera invité à soutenir son équipe, voire à huer les joueurs/joueuses de l’équipe adverse ». Néanmoins, le public s’efface au profit de l’œuvre de Shakespeare lors de certaines scènes : « On alterne entre des moments expansifs où il y a une participation du public comme des supporters, et des moments plus intimes où l’action se resserre, où le public redevient public », nous annonce le metteur en scène.

Cette adaptation s’appuiera sur trois axes : violence, ludisme et chair. Le cadre footballistique, soutenu par la mise en place de supporters, permettent de « donner une assise concrète et ludique à la pièce de Shakespeare ». En effet, cette adaptation repose sur un seul mot d’ordre : la vitalité. C’est ce que nous confirme Antonin Fadinard : « Dans le travail avec les comédiens et comédiennes, la vitalité m’a beaucoup importé : la jouissance dans la violence et dans les manières de parler, et le plaisir du jeu ».

© Mehdi Beuneche

© Mehdi Beuneche

© Mehdi Beuneche

© Mehdi Beuneche

© Mehdi Beuneche

© Mehdi Beuneche

© Mehdi Beuneche

© Mehdi Beuneche

À la fin de la représentation, ne quittez pas le lieu trop tôt ! Antonin Fadinard vous promet un moment convivial entre spectateurs et comédiens : « Ce qu’on trouve important avec Lyncéus, c’est de faire un petit rendez-vous après où on mange des frites, on boit un coup. Après cette tragédie et ce dispositif bi-frontal, l’important c’est de se rappeler les raisons pour lesquelles nous sommes là : être ensemble et faire des rencontres ».

Pour cette adaptation théâtrale d’environ 2h15, le prix est fixé à 15 € pour un plein tarif et 10 € pour un tarif réduit. À partir de 12 ans.