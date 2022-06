Vita’Cité Bischwiller, 10 septembre 2022, Bischwiller.

Vita’Cité

rue du Stade Bischwiller Bas-Rhin

2022-09-10 13:30:00 – 2022-09-10 18:30:00

Bischwiller

Bas-Rhin

Ce 2ème samedi de septembre est une date incontournable en ce début de rentrée scolaire à Bischwiller.

En effet, ce jour-là a lieu le forum des associations VITA’CITÉ dans la rue du stade de 14h à 18h. Il a pour but de vous présenter l’offre d’activités sportives, culturelles et de loisirs des associations bischwilleroises afin de vous aider dans votre choix d’activités pour cette nouvelle année scolaire. Que ce soit pour vos enfants ou pour vous, parents et grands-parents, il y en a pour tout le monde.

Venez découvrir en famille ces activités. Des stands pratiques ainsi que quelques démonstrations vous seront présentés. Des lots seront distribués.

Venez vite découvrir cette ambiance festive et ludique.

Petite restauration possible sur place.

Forum des associations VITA'CITÉ.

Pour découvrir l’offre d’activités sportives, culturelles et de loisirs de nos associations bischwilleroises.

+33 3 88 53 99 32

Bischwiller

