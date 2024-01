Sortie les plantes dans tous leurs états Sélestat, samedi 27 avril 2024.

Sortie les plantes dans tous leurs états Sélestat Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

Les plantes de l’Ill*Wald ont de nombreuses vertus et utilisations, venez les découvrir dans cette nature préservée

Sortie encadrée par la Maison de la Nature pour découvrir les us, coutumes et autres découvertes surprenantes sur les plantes sauvages de l’ill*Wald plantes médicinales, tinctoriales, magiques, délicieuses…

EUR.

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est eco.tourisme@maisonnaturemutt.org



