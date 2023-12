Atelier pour enfants : debout les p’tits loups ! 2 espace Gilbert Estève Sélestat, 10 janvier 2024 10:00, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Et promenons-nous dans les comptines : devinettes, galette et marionnette. Pour les enfants à partir de 4 ans.

2024-01-10 fin : 2024-01-10 12:00:00. EUR.

2 espace Gilbert Estève

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



And let’s take a stroll through the nursery rhymes: riddles, galette and marionette. For children aged 4 and over

Y demos un paseo por las canciones infantiles: adivinanzas, galletas y marionetas. Para niños a partir de 4 años

Und wandern wir durch die Kinderreime: Rätselraten, Galette und Marionette. Für Kinder ab 4 Jahren

