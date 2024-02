Concert Unis-Sons 2.0 Wissembourg, samedi 27 avril 2024.

Concert Unis-Sons 2.0 Wissembourg Bas-Rhin

Un spectacle vocal sensationnel alliant chansons, chorégraphies et tenues colorées,

avec des titres emblématiques de films et séries.

Unis-Sons vous propose son nouveau spectacle. Il mêlera un cocktail de chansons, des chorégraphies, une mise en scène et des tenues hautes en couleur. Au programme, des titres musicaux de films ou série qui ont marqué les dernières années avec Top Gun, Barbie, Aline, Queen, A Star is Born, La Casa de Papel, Black Panther, Avatar et d’autres variétés à découvrir.

Ce spectacle est l’occasion de raconter le plaisir de chanter et de redécouvrir les chansons avec des arrangements inédits. Des chanteurs.ses survitaminés, talentueux, souriants attendent avec impatience de vous faire rêver.

Sous la direction artistique du Coach vocal Cynthia Colombo de Cleebourg. Chorégraphie réalisée par Sébastien de ECB. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27 21:30:00

2 rue des Écoles

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est resa@cynthia-colombo.com

L’événement Concert Unis-Sons 2.0 Wissembourg a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte