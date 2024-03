Spectacle Brume Kilstett, samedi 27 avril 2024.

Brume n’aime pas les vacances d’été. Elle passe deux mois chez sa grand-mère, et elle

s’ennuie. Sa grand-mère, elle l’appelle Mémère et parfois même… sorcière ! Elle habite

dans une petite maison, à l’orée de la sombre forêt, où elle n’a pas le droit d’entrer. Chez

la grand-mère de Brume, il n’y a pas de télévision, pas de console, pas d’ordinateur. Il y a

des histoires, des chants, elle apprend le nom des plantes, des arbres, des oiseaux. Mais

Brume se demande bien à quoi tout cela sert. Quand on est une grande, comme Brume,

ça n’est pas très intéressant. Il y aurait bien les enfants du village, mais ils ne veulent pas

jouer avec elle. Un jour d’été, Brume en a assez. Elle va leur prouver, à tous, qu’elle est de

taille à affronter le monde. Elle décide alors de s’enfoncer seule, dans la forêt.

à partir de 5 ans 0 EUR.

