Ludo’Erno Festival des jeux Ernolsheim-Bruche, samedi 27 avril 2024.

Ludo’Erno Festival des jeux Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin

Jeux de société pour adultes et enfants, boutique, rencontre avec des créateurs et leurs prototypes, tournois TCG, restauration et buvette

L’association Ludimagine est heureuse de vous annoncer le premier festival des jeux Ludo’Erno.

Alors réservez votre weekend, venez en famille, invitez vos amis et venez jouer avec nous !

Mais Ludo’Erno c’est quoi ?

Un weekend ludique avec une soixantaine de tables de jeux de société, rien que pour vous !

Une zone avec des prototypes et leurs créateurs

Un espace de tournois TCG

Des boutiques spécialisées dans le ludique

Une tombola 100% gagnante avec de nombreux lots à gagner

Restauration et buvette

Mais aussi plein d’autres surprises, alors petits et grands venez participez ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

10 allée du stade

Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est contact@ludimagine@gmail.com

L’événement Ludo’Erno Festival des jeux Ernolsheim-Bruche a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig