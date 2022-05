Visites guidées Clécy Clécy Catégories d’évènement: Calvados

Clécy

Visites guidées Clécy, 5 juillet 2022, Clécy. Visites guidées Clécy

2022-07-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-30 16:00:00 16:00:00

Clécy Calvados Balades guidées dans Clécy tous les mardis en juillet et août. Départ 14h devant l’office de tourisme, place du Tripot à Clécy. Gratuit et sans inscription. Chaussures adaptées. Balades guidées dans Clécy tous les mardis en juillet et août. Départ 14h devant l’office de tourisme, place du Tripot à Clécy. Gratuit et sans inscription. Chaussures adaptées. +33 2 31 79 70 45 Balades guidées dans Clécy tous les mardis en juillet et août. Départ 14h devant l’office de tourisme, place du Tripot à Clécy. Gratuit et sans inscription. Chaussures adaptées. Clécy

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Clécy Autres Lieu Clécy Adresse Ville Clécy lieuville Clécy Departement Calvados

Clécy Clécy Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clecy/

Visites guidées Clécy 2022-07-05 was last modified: by Visites guidées Clécy Clécy 5 juillet 2022 Calvados Clécy

Clécy Calvados