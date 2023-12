Voile : Deauville Ladies’s Cup Deauville Yacht Club Deauville, 27 avril 2024 07:00, Deauville.

Deauville,Calvados

En 2019, la Fédération Française de Voile décida de créer un circuit de régates 100% féminines pour faciliter les rencontres entre les pratiquantes, attirer de nouvelles régatières et promouvoir la place des femmes dans l’organisation des épreuves sportives et la gestion des structures fédérales et des clubs.

S’inscrivant dans ce processus, le Deauville Yacht Club a fait de Deauville, une des étapes de ce circuit. Elle se déroulera les 27 et 28 avril sur des voiliers de 8 m de long tous strictement identiques afin que la performance des équipages soit mise en valeur et non le matériel.

Au total une douzaine d’équipages vont s’affronter, durant ces deux jours, face aux Planches de Deauville..

Samedi 2024-04-27 fin : 2024-04-28 . .

Deauville Yacht Club Quai de la Marine

Deauville 14800 Calvados Normandie



In 2019, the French Sailing Federation decided to create a 100% women?s regatta circuit to facilitate encounters between female sailors, attract new female sailors and promote the role of women in the organization of sporting events and the management of federal structures and clubs.

As part of this process, the Deauville Yacht Club has made Deauville one of the stops on the circuit. It will take place on April 27 and 28, on 8-meter-long sailboats, all strictly identical, so that the focus is on crew performance rather than equipment.

In all, a dozen crews will be competing over the two days on the Planches de Deauville.

En 2019, la Fédération Française de Voile (Federación Francesa de Vela) decidió crear un circuito de regatas 100% femenino para facilitar los encuentros entre regatistas, atraer a nuevas regatistas y promover el papel de la mujer en la organización de eventos deportivos y en la gestión de estructuras federativas y clubes.

En el marco de este proceso, el Club Náutico de Deauville ha hecho de Deauville una de las paradas del circuito. Tendrá lugar los días 27 y 28 de abril en veleros de 8 metros de eslora, todos ellos estrictamente idénticos, para que destaque más el rendimiento de las tripulaciones que el equipamiento.

En total, una docena de tripulaciones competirán entre sí durante los dos días frente a las Planches de Deauville.

Die Fédération Française de Voile (Französischer Segelverband) beschloss, 2019 eine Regattastrecke zu schaffen, die zu 100 % von Frauen bestritten wird, um Begegnungen zwischen den Seglerinnen zu erleichtern, neue Seglerinnen anzuziehen und die Stellung der Frauen bei der Organisation von Sportveranstaltungen und der Verwaltung der föderalen Strukturen und der Vereine zu fördern.

Als Teil dieses Prozesses hat der Deauville Yacht Club Deauville zu einer der Etappen dieser Tour gemacht. Die Veranstaltung findet am 27. und 28. April auf 8 m langen Segelbooten statt, die alle identisch sind, damit die Leistung der Mannschaft und nicht das Material im Vordergrund steht.

Insgesamt werden ein Dutzend Mannschaften an diesen beiden Tagen gegeneinander antreten, um die Planches de Deauville zu erobern.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT SPL Deauville