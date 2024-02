« Ramène ta graine ! » Troc de plantes au Jardin Place Blot Caen, samedi 27 avril 2024.

« Ramène ta graine ! » Troc de plantes au Jardin Place Blot Caen Calvados

Venez troquer vos graines, boutures, semis, bulbes, plantes vivaces, potagères, d’intérieurs… et échanger avec les jardiniers des jardins partagés et familiaux ! Au programme 14h-17h Troc de plantes

Avec les associations de jardins partagés et familiaux de la villeRencontre et animations

Avec le Groupe Mammalogique NormandRencontre et jeux autour du compostage de proximité

Avec la Direction de la collecte, de la propreté urbaine et du parc matérielCoin lecture et jeux au naturel

Avec la bibliothèque Alexis-de-TocquevilleA 14h et à 15h30La végétation de la Haie

Par l’équipe d’animation du Jardin des Plantes. Réservation sur place, 15 places disponiblesLa reconnaissance des oiseaux des jardins et les conseils pour les accueillir

Par le Groupe Ornithologique Normand. Réservation sur place, 15 places disponibles

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

Place Blot Jardin des Plantes

Caen 14000 Calvados Normandie conseillershorticoles@caen.fr

L’événement « Ramène ta graine ! » Troc de plantes au Jardin Caen a été mis à jour le 2024-02-06 par OT Caen la Mer