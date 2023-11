Alan Stivell – Human – Kelt Tour LA LOCO, 27 avril 2024, MEZIDON CANON.

Alan Stivell – Human – Kelt Tour LA LOCO. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 20:30 (2024-04-27 au ). Tarif : 42.9 à 42.9 euros.

Alan Stivell mettra à l’honneur son nouvel album Human-Kelt sur scène. La Bretagne est le centre du monde d’Alan. Mais le monde est tout autour.Les titres du nouvel album que le public découvrira sur scène résument tout cela. D’anciens titres revisités seront également de la partie, à travers une expérience de plus de cinq décennies, et quelques nouvelles créations.La soirée sera riche des innombrables influences de l’artiste, depuis son manifeste « World » datant de 1970, jusqu’aux dernières innovations, dont sa dernière harpe prototype. Alan Stivell offrira aussi l’émotion de l’âme et la chaleur de la fête. Alan Stivell Alan Stivell

LA LOCO MEZIDON CANON rue de la Futaie Calvados

42.9

EUR42.9.

