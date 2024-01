L’art du rire 2 Rue au Char Lisieux, samedi 27 avril 2024.

Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

Comment déclencher le rire au doigt et à l’œil? Voici le thème d’une leçon totalement hilarante proposée par Jos Houben. Virtuose de la gestuelle et du mime, ce professeur illuminé à l’accent belge irrésistible décortique, en une heure, les mécaniques du rire.

Une tableau, deux chaises, une carafe d’eau, seul en scène, Jos Houben anime une conférence scientifico-burlesque d’un genre particulier. Observateur minutieux de notre quotidien, il analyse tous les rires: les rires clairs, francs, massifs, pincés, les rires faux, cyniques ou moqueurs… Il en dissèque les causes et les effets, et surtout nous explique les ressorts de cette mécanique de précision.

S’appuyant sur le langage corporel, il passe à la loupe les mimiques, les gestes, les attitudes du rire, qu’il illustre d’exemples irrésistibles, des premiers pas d’un bébé à la chute d’un serveur dans un restaurant, de l’imitation d’un poule à celle d’un camembert trop fait ! Tout devient sujet pour ses brillantes démonstrations et son adroite gaucherie. Et du haut de son mètre quatre-vingt-sept, ce grand énergumène n’a rien à envier à Keaton ou Chaplin.

Acteur, clown, mime et humoriste, Jos Houben a été acteur pour le théâtre et la télévision, compagnon de route de Peter Brook, et parcourt désormais le monde pour dispenser sa science des zygomatiques. Habile à débusquer l’insaisissable, d’une finesse remarquable, ce clown pédagogique fait de son rire du grand art !

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-06 par OT CA de Lisieux Normandie