Printemps à la ferme Pennedepie, samedi 27 avril 2024.

Printemps à la ferme Pennedepie Calvados

Visite guidée du domaine et de ses chais à colombages suivie de la dégustation cidre, pommeau et calvados puis jeu quiz.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27

15 Chemin des Mesliers

Pennedepie 14600 Calvados Normandie commercial@apreval.com

