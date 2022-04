Visite : Un château très fort Orschwiller Orschwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Orschwiller Bas-Rhin EUR Un château très fort – Visite thématique

Les châteaux se suivent mais ne se ressemblent pas, ils ont su s’adapter aux différentes formes d’artillerie durant les siècles passés. Canons, arquebuses, architecture défensive et techniques militaires se dévoilent sous un jour nouveau lors de cette visite thématique. Elle vous mettra tour à tour dans le rôle du défenseur et de l’assaillant. À l’issue de la visite, vous serez invités sur le campement pour rencontrer les reconstituants qui répondront à toutes vos questions ! Visite thématique “Un château très fort” Un château très fort – Visite thématique

