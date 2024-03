Visite thématique Un château-fort à la belle saison Loches, lundi 20 mai 2024.

Visite thématique Un château-fort à la belle saison Loches Indre-et-Loire

Découvrez la vie dans un château-fort au printemps et en été à travers le quotidien des seigneurs et des paysans, rythmé par les travaux des champs et les fêtes profanes et religieuses à l’occasion d’une visite guidée. Sur réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 11:00:00

fin : 2024-05-20

Donjon

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire citeroyaleloches@departement-touraine.fr

