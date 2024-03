Cross Triathlon Bulle d’O Joué-lès-Tours, mercredi 1 mai 2024.

Cross Triathlon Bulle d’O Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Mercredi

Le Triathlon Club de Joué-lès-Tours organise le matin un cross triathlon en binôme avec au programme 150m de natation, 4km de VTT et 1.5km de course à pied pour découvrir le triathlon sans chrono ni classement dans un moment de partage à 2.

L’après-midi, place au cross triathlon jeunes, cette fois avec chronométrage et classement ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 13:30:00

fin : 2024-05-01

3 Rue Jean Bouin

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

