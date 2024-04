Atelier « Four à pain » Gizeux, mercredi 1 mai 2024.

Atelier « Four à pain » Gizeux Indre-et-Loire

Venez découvrir le monde du boulanger de Gizeux.

Bâti au XVIIIe siècle, le four à pain pouvait nourrir jusqu’à une centaine de personnes résidant dans cette grande demeure.

De nouveau en activité de nos jours, le four à pain se réanime le temps d’une journée pour faire découvrir aux enfants les différentes étapes de sa fabrication.

Bien évidemment, une dégustation clôturera l’atelier où les enfants seront amenés à partager leur petit pain. 4.54.5 4.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 16:30:00

fin : 2024-05-01

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chateaudegizeux.com

L’événement Atelier « Four à pain » Gizeux a été mis à jour le 2024-04-02 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE