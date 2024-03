Jeu de piste Barbotine et l’histoire perdue (dès 4 ans) La Riche, mercredi 17 avril 2024.

Jeu de piste Barbotine et l’histoire perdue (dès 4 ans) La Riche Indre-et-Loire

Mardi

Barbotine, la grenouille étourdie du prieuré est très inquiète, elle a perdu toutes les pages de l’histoire qu’elle voulait raconter aux enfants. Aidez-la à les retrouver en parcourant les bâtiments et les jardins, et ainsi découvrir sa fabuleuse aventure.

Pour les enfants de 4 à 8 ans.

Jeu de piste en famille et kamishibai Barbotine et le poète

Barbotine, la grenouille étourdie du prieuré est très inquiète, elle a perdu toutes les pages de l’histoire qu’elle voulait raconter aux enfants. Aide la à les retrouver en parcourant les bâtiments et les jardins, tu pourras alors découvrir sa fabuleuse aventure illustrée par Valérie Dumas.

De 4 à 8 ans

Sur réservation 2.52.5 2.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17 16:00:00

Rue Ronsard

La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire demeureronsard@departement-touraine.fr

L’événement Jeu de piste Barbotine et l’histoire perdue (dès 4 ans) La Riche a été mis à jour le 2024-02-29 par Conseil Départemental 37