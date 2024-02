Radio Reclaim Pont-de-Ruan, mercredi 1 mai 2024.

Radio Reclaim Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Mercredi

Pièce de théâtre radio-chorégraphique avec des chansons, une séance méditative avec des dauphins, et un rap vénère.

Pièce de théâtre radio-chorégraphique avec des chansons, une séance méditative avec des dauphins, et un rap vénère. Christine alias Kiki est une personne comme les autres mais un jour

Elle a une révélation ! une clarté comme un pur instinct de survie elle est un « miracle » !! S’ensuit une enquête sur nos corps et l’improbabilité de nos existences, dans un monde qui prend sa source dans la domination capitaliste et patriarcale.13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-05-01

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement Radio Reclaim Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2024-02-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme