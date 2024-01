Balade découverte du Château de Valmer Chançay, mercredi 1 mai 2024.

Balade découverte du Château de Valmer Chançay Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-05-01 15:30:00

fin : 2024-06-18 16:15:00

Balade découverte du Château de Valmer les mercredis, jeudis et vendredis.

« Du haut de ces terrasses, cinq siècles nous contemplent », voilà ce que nous pourrions dire du Château de Valmer, de son vignoble et de ses jardins. Plongez dans l’histoire avec cette visite guidée qui vous fera découvrir l’exceptionnelle chapelle troglodytique du XVIème siècle, les 5 hectares de jardins labellisés ‘Jardin remarquable’ – dont un hectare de potager conservatoire, les sophoras du Japon pleureurs (Arbres Remarquables) et bien d’autres surprises. Remontez le temps et laissez-vous charmer !

Durée 45 minutes environ, visite incluse dans le tarif de visite des jardins.

12 EUR.

Château de Valmer

Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire jardins@chateaudevalmer.com



