VISITE TACTILE : DES ANIMAUX À TOUCHER ! Le Mans, 15 juin 2022, Le Mans.

VISITE TACTILE : DES ANIMAUX À TOUCHER ! Musée Vert 204 Avenue Jean Jaurès Le Mans

2022-06-15 – 2022-06-15 Musée Vert 204 Avenue Jean Jaurès

Le Mans Sarthe

A poils, à plumes ou à écailles, mammifères, oiseaux et reptiles ont la peau recouverte d’éléments en corne. Cela les protège du froid, les camoufle ou au contraire les rend beaux pour leur partenaire. Tantôt doux, tantôt plus rêche, la diversité des sensations au toucher est large. Venez au musée Vert caresser rat, renard, corbeau et bien d’autres. Vous pourrez tous les caresser ou seulement ceux que vous voulez.

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Dès 5 ans

Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

musees@lemans.fr +33 2 43 47 39 94 http://www.lemans.fr/musees

