BALAD’EXPO 2024, EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE EN PLEIN AIR ORGANISÉE PAR L’A2P72 À ASNIÈRES-SUR-VÈGRE 72430 ASNIÈRES-SUR-VÈGRE Asnières-sur-Vègre, samedi 27 avril 2024.

BALAD’EXPO 2024, Ours blanc-Ours brun Exposition photographique en plein air, organisée par l’A2P72, dans le jardin des Chanoines.

L’édition 2024 des Rencontres Photographiques d’Asnières sur Vègre , met à l’honneur Lionel Maye, photographe animalier et de nature. Notre invité d’honneur sera présent sur les trois événements du festival photographique organisé par l’association Asnières Passion Photo 72 (A2P72).

Avec l’inauguration, le 27 avril 2024, de Balad’Expo l’A2P72 marque l’ouverture de la saison 2024 des Rencontres photographiques d’Asnières-sur-Vègre.

Balad’Expo , c’est un parcours photographique, offrant aux yeux des flâneurs 25 photos grand format (80 x120 cm), de Lionel Maye notre invité d’honneur. L’exposition en plein air, sera visible toute l’année dans le jardin des chanoines et la roseraie du Manoir de la cour à Asnières sur Vègre. .

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2025-02-28 22:00:00

72430 ASNIÈRES-SUR-VÈGRE 13 rue Saint Hilaire

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire asnierespassionphoto72@gmail.com

