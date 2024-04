Exposition « Ainsi soit-il » de Fabien Verschaere Prieuré de Vivoin Vivoin, samedi 27 avril 2024.

Exposition « Ainsi soit-il » de Fabien Verschaere Prieuré de Vivoin Vivoin Sarthe

Exposition « Ainsi soit-il » de Fabien Verschaere au Prieuré de Vivoin.

Formé à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et des Beaux-Arts de Nantes, Fabien Verschaere a, durant l’ensemble de sa carrière, développé un univers singulier et intrigant à travers une pluralité de supports et une inspiration particulièrement prolifique. La diversité de ses influences artistiques (bande dessinée, imagerie médiévale, psychanalyse, contes…) contribue à l’originalité et à la complexité picturale de son travail. À la fois colorées et inquiétantes, les œuvres de l’artiste mettent en scène monstres, chimères, créatures étranges et surtout lui-même. La fantaisie dans ses œuvres est ainsi empreinte d’une intimité sensible, interrogeant l’observateur sur la limite entre la fiction et le vécu.

‍

Vascillant entre existence onirique et existence consciente, angoisse et béatitude, symbolisme et réel, l’imagination féconde de Fabien Verschaere retranscrit l’ambivalence de son regard sur le monde ainsi que l’importance de la mémoire face au passage du temps.

Célébrant l’intégralité de la carrière de Fabien Verschaere à travers la présentation de différentes périodes artistiques, la rétrospective a été réalisée avec la coopération de la Galerie Brugier-Rigail, représentant l’artiste à Paris et à Séoul.

Ouvert les samedis et dimanches de 14h à 18h.

Visites sur rendez-vous contact@capc-prieuredevivoin.fr 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-11-03

Prieuré de Vivoin 1 Place des Tilleuls

Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire contact@capc-prieuredevivoin.fr

L’événement Exposition « Ainsi soit-il » de Fabien Verschaere Vivoin a été mis à jour le 2024-03-31 par eSPRIT Pays de la Loire