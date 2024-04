Visite guidée Perret et le mobilier Le Havre, dimanche 7 avril 2024.

Visite guidée Perret et le mobilier Le Havre Seine-Maritime

Le Havre, patrimoine mondial Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Le mobilier choisi par Perret et son Atelier pour les appartements témoins participe d’une même approche de la modernité. A travers les créations de Marcel Gascoin et de René Gabriel, figures de proue du style Reconstruction, la guide-conférencière expose comment l’architecte envisageait le mobilier et retrace le passage de l’Art déco au design.

Visites à 14h30, 15h30 et 16h30.

Durée 50 min Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Le Havre, patrimoine mondial Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Le mobilier choisi par Perret et son Atelier pour les appartements témoins participe d’une même approche de la modernité. A travers les créations de Marcel Gascoin et de René Gabriel, figures de proue du style Reconstruction, la guide-conférencière expose comment l’architecte envisageait le mobilier et retrace le passage de l’Art déco au design.

Visites à 14h30, 15h30 et 16h30.

Durée 50 min Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

L’événement Visite guidée Perret et le mobilier Le Havre a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie