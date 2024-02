Exposition Photographier en Normandie (1840-1890) MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre, samedi 25 mai 2024.

Exposition Photographier en Normandie (1840-1890) MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre Seine-Maritime

Terrain d’expérimentation pour les peintres du plein air, la Normandie a aussi joué un rôle décisif dans les débuts de la photographie. Chefs-d’œuvre de la peinture ( Boudin, Pissarro, Monet, …) et de la photographie (Warnod, Le Secq, Ruskin, Le Gray… ) se répondent dans cette exposition qui fait de la Normandie le lieu idéal pour mesurer l’influence réciproque des arts.

Enregistrant le riche patrimoine normand, la photographie permet d’en mesurer toute l’importance mais aussi la fragilité. Elle suit la transformation des côtes par l’architecture balnéaire et l’arrivée de riches estivants, recherche le pittoresque des campagnes, s’attaque aux scènes de genre et aux vues maritimes affirmant très clairement ses ambitions artistiques.

Riche de deux cents œuvres, cette exposition a été conçue et réalisée avec la participation exceptionnelle de la Bibliothèque nationale de France, et le soutien exceptionnel du musée d’Orsay.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-09-22

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact-muma@lehavre.fr

