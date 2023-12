[Courses hippiques] Plat · réunion premium Hippodrome de Dieppe Rouxmesnil-Bouteilles Catégories d’Évènement: Rouxmesnil-Bouteilles

Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 16:25:00

fin : 2024-05-29 S’il est une richesse aux portes de Dieppe, c’est l’hippodrome. À quelques centaines de mètres du centre-ville, ce grand espace vert, s’étend sur près de 70 hectares, et offre un véritable spectacle dans une ambiance familiale et conviviale. Parieur d’un jour ou turfiste averti, faîtes vos jeux !.

Hippodrome de Dieppe

Rouxmesnil-Bouteilles 76370 Seine-Maritime Normandie

